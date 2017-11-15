Москва и Каир проводят технические консультации по вопросам поставок Египту палубных вертолетов для вертолетоносцев "Мистраль", контракт еще не подписан, сообщил глава "Рособоронэкпорта" Александр Михеев.
"Переговоры еще не завершились подписанием контрактов, идут технические консультации", - сказал А.Михеев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК)
При этом он отметил, что вертолет Ка-52 хорошо зарекомендовал себя в Сирии. "Ка-52 в дальнейшем это одна из программ продвижения нашей вертолетной техники, как в этом регионе, так и в других странах", - добавил А.Михеев.
Ранее официальный представитель Федеральной службы по Военно-техническому сотрудничеству России сообщил "Интерфаксу", что переговоры по поставкам Египту палубных вертолетов Ка-52К "Катран" продолжаются.
Россия выиграла тендер на поставку вертолетов Ка-52К для Египта. О том, что РФ рассчитывала на победу в тендере на палубные вертолеты для египетских "Мистралей", заявлял в начале июня "Интерфаксу" вице-премьер Дмитрий Рогозин. "Мы рассчитываем на серьезный результат, потому что сами по себе эти корабли формировались по техническому заданию нашего Минобороны и адаптированы именно под наши вертолеты. Поэтому логично было бы принять именно это решение",- сказал тогда Д.Рогозин.
Палубные вертолеты Египет планирует использовать на двух вертолетоносцах "Мистраль", закупленных у Франции. Изначально вертолетоносцы предназначались для России.
Ка-52К "Катран" совершил успешные испытательные полеты в рамках похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
Контракт на поставку этих вертолетов ВМФ России может быть заключен в 2019 году, сообщил 25 мая глава "Вертолетов России".
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