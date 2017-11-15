Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0051 RUR   0.0281 GBR   2.2347 TRY   0.4374

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   63.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 20° Завтра 17° 17 Ноя 11° 15° 18 Ноя 11° 15°

Транспорт и связь 15.11.2017 17:28

ВБ изучает возможности повышения эффективности Кавказского Транзитного коридора

Всемирный банк (ВБ) представил Азербайджану первичные итоги исследования усиления потенциала для транзитных грузоперевозок по Кавказскому Транзитному коридору (Caucasus Transit Corridor, CTC), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в бакинском представительстве банка.

«Правительствам Азербайджана и Грузии оказывается техническая помощь в виде рекомендаций мер для устранения препятствий по CTC, повышению его конкурентоспособности и улучшению логистики», - отметили в банке.

Глава представительства ВБ в Азербайджане Навид Нагви считает, что в рамках исследования изучаются системные сферы, требующие внимания для повышения эффективности и конкурентоспособности данного коридора.

По данным ВБ, CTC связывает Азербайджан и Грузию с Европой, Китаем, Казахстаном и другими партнерами в регионе. С учетом направления 16% китайского экспорта в Западную Европу, данный коридор имеет потенциал для превращения в "серьезное средство для связывания Китая и Западной Европы". Он в то же время может стать важным компонентом инициативы «Один пояс- Один путь».

«Перевозчики, перевозящие грузы (из Китая в Европу - ИФ-Аз) по другим маршрутам, могут отдать предпочтение CTC, в случае если он окажется эффективным с точки зрения расходов и предложит высококачественные транспортные, логистические услуги», - считают в ВБ.

Всемирный банк считает, что для улучшения показателей CTC Азербайджан и Грузия должны заниматься различными вопросами, включая управление пограничными пунктами, паромные операции на Каспии, эффективность портов Поти и Батуми, координация между портом Баку и железной дорогой, управление логистикой и цепочкой снабжения в обеих странах, не полностью развитым сектором перевозок грузовыми машинами.

«Создание платформы для частных логистических компаний будет способствовать улучшению показателей коридора», - отметили в ВБ.

Аналитическая деятельность ВБ по CTC завершится 1 декабря 2018 года и будет включать работу совместно с частным сектором и другими заинтересованными лицами для подготовки стратегии и плана деятельности по повышению эффективности коридора, всесторонний анализ объемов и потребностей CTC, сравнение его показателей с другими коридорами и прочее.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВБ, ТРАНСПОРТ, ИССЛЕДОВАНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]