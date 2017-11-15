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Дальнее зарубежье 15.11.2017 19:09

ЕС выделяет дополнительные деньги на пропаганду здорового питания

Европейский союз увеличит расходы на продвижение своей сельскохозяйственной продукции на внешние рынки, а жителей ЕС в свете российского контрэмбарго будут агитировать за здоровое питание.

Принятая в среду Еврокомиссией рабочая программа на 2018 год позволит финансировать из бюджета общей сельскохозяйственной политики ЕС рекламные кампании по европейским сельскохозяйственным продуктам. На это выделяется 179 млн евро, по сравнению со 142 млн евро в 2017 году.

Как отмечается в коммюнике ЕК, "программы по продвижению агропродовольственной продукции ЕС будут в первую очередь ориентированы на рынки с наибольшим потенциалом роста, в основном за пределами Союза".

В рамках самого ЕС основное внимание уделяется финансированию кампаний, призванных информировать об особо качественных и оригинальных европейских продуктах, включенных в реестры "защищенное обозначение происхождения" (PDO), "защищенное географическое наименование" (PGI) и "гарантированная традиционная специализация" (TSG).

В этом году особое внимание будет сосредоточено на содействии экологическому производству мелкого рогатого скота, "чтобы попытаться противостоять последствиям текущих трудностей рынка".

"Дополнительные ассигнования выделены для пропаганды здорового питания и увеличения потребления фруктов и овощей в ЕС, что является непосредственной реакцией на трудности, с которыми столкнулись производители фруктов и овощей в результате российского эмбарго", - подчеркивается в коммюнике Еврокомиссии.

Средства из бюджета общей сельхозполитики ЕС на отдельные кампании по продвижению европейских продуктов выделяются на основе тендеров.

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Тэги: ЕС, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]