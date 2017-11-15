Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0051 RUR   0.0281 GBR   2.2347 TRY   0.4374

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   63.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 20° Завтра 17° 17 Ноя 11° 15° 18 Ноя 11° 15°

Дальнее зарубежье 15.11.2017 19:16

Тяжело раненный при побеге солдат КНДР подключен к аппарату жизнеобеспечения

Северокорейский солдат, получивший пять огнестрельных ранений при побеге через демилитаризированную зону в Южную Корею, подключен к аппарату жизнеобеспечения после двух дней операций, сообщает в среду американский телеканал Си-Эн-Эн.

Ранее на этой неделе военнослужащий Корейской народной армии пересек границу между Севером и Югом в районе демилитаризованной зоны в Пханмунчжоме. Со стороны КНДР по нему открыли огонь, в общей сложности было сделано около 40 выстрелов.

Солдат получил пять огнестрельных ранений, на данный момент он содержится в южнокорейской больнице.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СОЛДАТ, ЛЕЧЕНИЕ


Похожие новости


В КНДР готовятся к зимним военным учениям, заявляют в Сеуле В Сеуле обвиняют хакеров из КНДР в похищении документов о военных кораблях, подлодок и систем вооружения В Пхеньяне обещают ответить на учения США и Южной Кореи: "на огонь огнем" Южная Корея и США договорились активизировать координацию действий по Северной Корее Пхеньян пригрозил "невообразимым ударом" по силам США и Южной Кореи, задействованным в совместных учениях - СМИ Представитель КНДР требует прекратить учения США и Южной Кореи у полуострова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]