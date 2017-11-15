Тяжело раненный при побеге солдат КНДР подключен к аппарату жизнеобеспечения

Северокорейский солдат, получивший пять огнестрельных ранений при побеге через демилитаризированную зону в Южную Корею, подключен к аппарату жизнеобеспечения после двух дней операций, сообщает в среду американский телеканал Си-Эн-Эн.

Ранее на этой неделе военнослужащий Корейской народной армии пересек границу между Севером и Югом в районе демилитаризованной зоны в Пханмунчжоме. Со стороны КНДР по нему открыли огонь, в общей сложности было сделано около 40 выстрелов.

Солдат получил пять огнестрельных ранений, на данный момент он содержится в южнокорейской больнице.