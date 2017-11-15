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Бизнес и законодательство 15.11.2017 17:54

Азербайджан и США профинансируют строительство предприятия по переработке кормов в зоне карабахского конфликта

Азербайджан и США профинансируют строительство предприятия по переработке кормов в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

«Закладка фундамента предприятия по переработке кормов в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района состоялась в среду. Финансирование проекта осуществляют правительство Азербайджана и Агентство международного развития США»,- говорится в сообщении Минэкономики.

Мощность завода составит 2 тыс. тонн в час.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев вернулись в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении средств на строительство жилых домов для жителей села и создания необходимой инфраструктуры.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]