Азербайджан и США профинансируют строительство предприятия по переработке кормов в зоне карабахского конфликта

Азербайджан и США профинансируют строительство предприятия по переработке кормов в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

«Закладка фундамента предприятия по переработке кормов в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района состоялась в среду. Финансирование проекта осуществляют правительство Азербайджана и Агентство международного развития США»,- говорится в сообщении Минэкономики.

Мощность завода составит 2 тыс. тонн в час.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев вернулись в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении средств на строительство жилых домов для жителей села и создания необходимой инфраструктуры.

Ф.Исазаде