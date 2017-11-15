Президент Алиев создал оргкомитет по проведению Чемпионата мира по велоспорту «BMX Racing-2018»

Глава Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании оргкомитета по проведению Чемпионата мира по велоспорту «BMX Racing», сообщает сайт главы государства.

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Ягуб Эййубов.

Чемпионата мира по велоспорту «BMX Racing» пройдет в Баку в июле 2018 года.

Ф.Исазаде