Европарламент упрекает Мальту в коррупции и торговле гражданством

Европарламент указал Мальте на недостаточную борьбу против отмывания денег, на коррупцию и потворство торговле гражданством Евросоюза.
В резолюции, принятой в среду на пленарной сессии, депутаты призвали Еврокомиссию начать с Мальтой "диалог о функционировании верховенства права", подключить Европол к расследованию убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, известной расследованиями о коррупции в высшем эшелоне власти этой страны.
Мальта должна укреплять верховенство права, а Еврокомиссия призвана "более внимательно следить за страной, чтобы обеспечить беспристрастное применение закона", считают депутаты Европарламента.
Резолюция, принятая подавляющим большинством голосов, настоятельно призывает Брюссель "наладить диалог с мальтийским правительством о функционировании верховенства права". Еврокомиссии также поручено проверить соответствие Мальты европейским правилам борьбы с отмыванием денег и управления банками.
Одна из ключевых проблем, отмеченных в резолюции, это плохое расследование нескольких серьезных случаев коррупции, недостаточная борьба с отмыванием денег и слабость банковского надзора на Мальте. Полиция порой даже не заводила дел, а на группу финансовой разведки и анализа (FIAU) оказывалось политическое давление.
В резолюции подчеркивается, что лица, упомянутые в отчетах FIAU и Панамских документах, по-прежнему работают в правительстве. Депутаты Европарламента призывают главу полиции Мальты открыть уголовные дела и обратиться к надзорным и судебным органам для расследования правомерности выдачи лицензии банку Pilatus, который находится под огнем критики. Требуется также расследовать деятельность консалтинговой фирмы Nexia BT, которая участвует в программе предоставления гражданства и упомянута в Панамских документах.
Депутаты Европарламента ставят под сомнение практику предоставления гражданства ЕС за денежное вознаграждение и предлагают Еврокомиссии следить за такими сделками. Правительство Мальты, настаивают европарламентарии, должно обеспечить полную транспарентность в отношении того, кто и как купил мальтийское гражданство, и гарантировать, что эти лица прожили на Мальте перед этим хотя бы год.
ВС Азербайджана проведут командно-штабные игры - Минобороны
Алиев поздравил Пахора с переизбранием на пост президента Словении
Азербайджан и Бразилия будут проводить тренинги для дипломатов
Азербайджанская бизнес-делегация в марте 2018 года совершит визит в Бразилию
Азербайджан и США профинансируют строительство предприятия по переработке кормов в зоне карабахского конфликта
ВБ изучает возможности повышения эффективности Кавказского Транзитного коридора
Президент Алиев создал оргкомитет по проведению Чемпионата мира по велоспорту «BMX Racing-2018»
Италия лишилась 1 млрд евро, не сумев отобраться на ЧМ-2018 - эксперт
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
33 города и района Азербайджана в 2018 году будут бездотационными – вице-спикер
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Nar представил свой новый магазин в Хырдалане
Объявлен новый CEO Caspian European Club
Продолжается регистрация на бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»