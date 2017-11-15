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Дальнее зарубежье 15.11.2017 19:45

Европарламент упрекает Мальту в коррупции и торговле гражданством

Европарламент указал Мальте на недостаточную борьбу против отмывания денег, на коррупцию и потворство торговле гражданством Евросоюза.

В резолюции, принятой в среду на пленарной сессии, депутаты призвали Еврокомиссию начать с Мальтой "диалог о функционировании верховенства права", подключить Европол к расследованию убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, известной расследованиями о коррупции в высшем эшелоне власти этой страны.

Мальта должна укреплять верховенство права, а Еврокомиссия призвана "более внимательно следить за страной, чтобы обеспечить беспристрастное применение закона", считают депутаты Европарламента.

Резолюция, принятая подавляющим большинством голосов, настоятельно призывает Брюссель "наладить диалог с мальтийским правительством о функционировании верховенства права". Еврокомиссии также поручено проверить соответствие Мальты европейским правилам борьбы с отмыванием денег и управления банками.

Одна из ключевых проблем, отмеченных в резолюции, это плохое расследование нескольких серьезных случаев коррупции, недостаточная борьба с отмыванием денег и слабость банковского надзора на Мальте. Полиция порой даже не заводила дел, а на группу финансовой разведки и анализа (FIAU) оказывалось политическое давление.

В резолюции подчеркивается, что лица, упомянутые в отчетах FIAU и Панамских документах, по-прежнему работают в правительстве. Депутаты Европарламента призывают главу полиции Мальты открыть уголовные дела и обратиться к надзорным и судебным органам для расследования правомерности выдачи лицензии банку Pilatus, который находится под огнем критики. Требуется также расследовать деятельность консалтинговой фирмы Nexia BT, которая участвует в программе предоставления гражданства и упомянута в Панамских документах.

Депутаты Европарламента ставят под сомнение практику предоставления гражданства ЕС за денежное вознаграждение и предлагают Еврокомиссии следить за такими сделками. Правительство Мальты, настаивают европарламентарии, должно обеспечить полную транспарентность в отношении того, кто и как купил мальтийское гражданство, и гарантировать, что эти лица прожили на Мальте перед этим хотя бы год.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, МАЛЬТА, КОРРУПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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