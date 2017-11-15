Новый президент Анголы уволил дочь предшественника с поста главы Sonangol

Новый президент Анголы Жуан Лоренсу, занимающий эту должность с конца сентября, в среду освободил дочь своего предшественника Жозе Эдуарду душ Сантуша от исполнения обязанностей председателя совета директоров нефтяной госкорпорации Sonangol, говорится в сообщении президентской администрации.

Как пишет Financial Times, 63-летний Ж.Лоренсу консолидирует власть, смещая ставленников предыдущего президента, руководившего страной в течение 38 лет. Менее чем за два месяца он поменял управляющего ЦБ Анголы, главу алмазной компании Endiama и большинство членов советов директоров всех трех медийных госкорпораций.

Изабель душ Сантуш руководила Sonangol около 18 месяцев, с июня 2016 года. Предполагалось, что срок ее полномочий истечет не ранее 2020 года.

Вместо нее во главе госкорпорации встанет Карлуш Сатурнину Герра Соуза и Оливейра - бывший топ-менеджер Sonangol, которого И.душ Сантуш уволила в 2016 году по обвинениям в финансовых махинациях.

К.Сатурнину также назначен госсекретарем нефтяной отрасли, ему поручено провести пересмотр стратегии развития топливно-энергетического комплекса Анголы в течение 30 дней.

Как отмечают португальские издания, следующим в очереди на увольнение может оказаться младший брат И.душ Сантуш - 39-летний Жозе Филумену душ Сантуш, возглавляющий суверенный фонд Анголы с активами на $5 млрд.

И.душ Сантуш, родившаяся в Баку в 1973 году, является самой богатой женщиной Африки, одним из самых молодых миллиардеров континента и одной из двух женщин в этом недлинном списке. Forbes оценивает ее состояние в $3,4 млрд.

Ангола - член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и обычно вторая (после Нигерии) по объемам добычи нефти страна в Африке, ее доказанные запасы составляют 1,7 млрд тонн. В 2016-2017 годах из-за проблем с повстанцами в Нигерии Ангола несколько раз оказывалась на первом месте.

Почти все освоенные месторождения Анголы являются шельфовыми (75% добычи приходится на шельфовые проекты) и сосредоточены в бассейне Нижнее Конго.

Экономика Анголы понесла существенные потери из-за падения цен на нефть, которая обеспечивает около двух третей государственных доходов и 90% валютной выручки. Правительство страны было вынуждено обратиться за кредитами к Международному валютному фонду, Всемирному банку и Китаю.