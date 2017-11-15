Азербайджанская бизнес-делегация в марте 2018 года совершит визит в Бразилию

Делегация азербайджанских деловых людей в марте 2018 года совершит визит в Бразилию, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.
Вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией обсудил в среду глава азербайджанского Минэкономики Шахин Мустафаев c главой МИД Бразилии Алоизио Нуньес Феррейрой.
«Ш.Мустафаев в ходе встречи отметил наличие возможностей для сотрудничества между двумя странами в сферах АПК, торговли, инвестиционных вложений, туризма, информационно-коммуникационных технологий, энергетики и в других отраслях. Он также сообщил, что в марте 2018 года состоится визит в Бразилию делегации азербайджанских бизнесменов», - подчеркивается в информации.
Глава Минэкономики также отметил, что бразильские компании могут присутствовать в Азербайджане в качестве инвесторов в создаваемых в стране промышленных и агропарках, а также сотрудничать в сфере совместного производства сельхозпродукции.
Ш.Мустафаев подчеркнул, что в январе-сентябре 2017 года товарооборот между Азербайджаном и Бразилией увеличился на 5%. По его словам, для расширения торговых связей между двумя странами необходимо определить продукцию, имеющую потенциал для экспорта.
А. Феррейра в свою очередь отметил, что для расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией созданы необходимые условия и заявил о заинтересованности бразильской стороны во вложении инвестиций в экономику своей страны.
Н.Аббасова
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