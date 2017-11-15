Муфтий Москвы призывает принять стратегию развития ислама до 2030 года

Муфтий Москвы и Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов выступил с инициативой разработать и принять документ под названием "Стратегия развития ислама и религиозных исламских организаций в России до 2030 года".
"Это теоретико-концептуальное видение целей, задач и приоритетов нашего развития, механизмов их реализации. Вместе со всей страной мусульмане России должны иметь видение стратегических перспектив своего развития", - сказал А.Крганов в среду на международной богословской конференции в Махачкале.
От лица российских мусульман муфтий выразил пожелание, "чтобы молодежь лучше знала историческое наследие, не была оторвана от своих религиозных и национальных корней".
Он также подчеркнул, что в условиях современных вызовов мусульманам необходимо подготовить высококвалифицированных имамов, которые бы вели "профилактическую работу по противодействию попыткам переформатировать мировоззрение наших верующих граждан со стороны псевдорелигиозных гастролёров, под благовидными предлогами желающих извратить наши исконные ценности, мир и стабильность в обществе".
А.Крганов заметил, что в условиях глобализации обществу агрессивно навязываются чуждые ценности и образцы поведения, элементы образа жизни.
"Это реальность, это надо учитывать и бороться за сохранение нашей религиозной, национальной и гражданской идентичности. И здесь нужны общие усилия, согласованные действия органов власти, религиозных и общественных организаций, ученых, экспертов и всех заинтересованных людей", - уверен мусульманский лидер.
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