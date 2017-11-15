Египет может завершить импорт СПГ в 2018г. благодаря месторождению Zohr - министр

Египет сможет прекратить импорт сжиженного природного газа (CGU) уже в 2018 году благодаря газовому месторождению Zohr, оператором которого является Eni, заявил министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек аль-Мулла в интервью агентству Bloomberg в кулуарах энергетического форума в Абу-Даби.

Со временем Египет сможет стать экспортером газа, рассчитывает министр.

По его словам, существующих в стране двух заводов по сжижению газа будет достаточно для переработки возможных излишков, начиная с 2019 года.

Добыча на Zohr начнется до конца 2017 года в объеме около 350 тыс. куб. футов в сутки, сказал Т.аль-Мулла.

В октябре НК "Роснефть" закрыла сделку по приобретению у итальянской Eni S.p.A 30% в концессионном соглашении на разработку Zohr - крупнейшего газового месторождения в Средиземном море. Стоимость сделки - $1,125 млрд плюс возмещение ранее осуществленных затрат в размере $450 млн. "Роснефть" также сообщала, что ее совокупные инвестиции в проект за 4 года составят $4,5 млрд.

В рамках достигнутых ранее договоренностей, "Роснефть" имеет опцион на покупку еще 5% в концессии по Zohr на тех же условиях - этот опцион со сроком действия до 31 декабря 2017 года.

BP в прошлом году приобрела 10% Zohr с опционом на увеличение доли до 15%.

Египет был нетто-экспортером СПГ до апреля 2015 года, однако затем ситуация изменилась из-за последствий Арабской весны и снижения собственной добычи. В 2016 году Египет закупал на рынке самые значительные объемы СПГ среди стран Ближнего Востока и входил в топ-10 мировых импортеров.

В общей сложности в 2016-2019 годах в Египте начнут работу 12 проектов по добыче и сжижению природного газа. Предполагается, что они увеличат добычу почти на 164 млн кубометров в сутки. Таким образом, к 2020 году производство газа в стране может удвоиться по сравнению с 2016 годом.

Месторождение Zohr (обнаружено на блоке Шорук в Средиземном море в акватории Египта) является одним из самых крупных открытий последних лет. Запасы месторождения могут составить до 30 трлн кубических футов газа, или 5,5 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. В настоящее время на баланс поставлены потенциальные ресурсы газа в 850 млрд куб. м.