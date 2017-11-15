Казахстанские НПЗ в 2018г начнут выпускать авиатопливо по западному стандарту

После завершения модернизации три казахстанских НПЗ планируют в год производить около 900 тыс. тонн авиакеросина, который будут сертифицировать по западному стандарту, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.
"Два завода - Павлодарский НХЗ и Атырауский НПЗ завершат свою модернизацию до конца нынешнего года, Шымкентский завод - во втором полугодии 2018 года. После завершения модернизации все три НПЗ будут производить около 900 тыс. тонн авиационного топлива (в год - ИФ). Это будет авиационное топливо, которое мы будем сертифицировать по западному стандарту", - сказал К.Бозумбаев на "круглом столе" в МИД Казахстана в среду в Астане.
"В январе-феврале, мы предполагаем, топливо с таким качеством (Jet A1 - ИФ-К) будет выпущено на Павлодарском НХЗ и Атырауском НПЗ. Здесь у нас некоторое время потребуется, чтобы его сертифицировать, получить допуск среди производителей авиадвигателей и среди авиакомпаний, которые к нам летают", - добавил он.
К.Бозумбаев подчеркнул, что "во второй половине 2018 года 100% мы будем себя сами обеспечивать топливом".
По данным Минэнерго, все авиалайнеры Казахстана потребляют около 650 тыс. тонн авиакеросина в год, из них 300-320 тыс. тонн производится в Казахстане.
В Казахстане действуют три НПЗ, которые находятся в управлении АО "КазМунайГаз - Переработка и Маркетинг" (в структуре нацкомпании "КазМунайГаз"). Основными направлениями деятельности этой компании является управление нефтеперерабатывающими активами, экспорт нефти и нефтепродуктов, развитие розничной сети реализации нефтепродуктов. В активе компании - Атырауский НПЗ (99,5%), Шымкентский НПЗ (по 50% у КМГ и CNPC), Павлодарский НХЗ (58%).
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