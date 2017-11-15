Минюст РФ направил "Голосу Америки" уведомление о принятии Госдумой поправок в законодательство поправок о СМИ - иноагентах и уведомил, что на радиостанцию эти поправки могут быть распространены, сообщил информированный источник в ведомстве.
"Ведомство направило радиостанции "Голос Америки" уведомление о принятии Госдумой поправок в российское законодательство, предусматривающих возможность признания ряда иностранных СМИ, действующих на территории России, иностранными агентами", - сказал собеседник "Интерфакса".
По его словам, в письме, в частности, отмечается, что "поскольку в деятельности "Голоса Америки" имеются признаки выполнения функций иностранного агента, то на него могут быть распространены ограничения, предусмотренные российским законодательством".
Госдума в среду одобрила поправки в действующее законодательством и уже в ближайшее время они будут внесены на рассмотрение Совета Федерации. В случае их утверждения верхней палатой парламента закон поступит на подпись президенту.
Гейдаров возглавил азербайджано-польскую МПК по экономсотрудничеству
ВС Азербайджана проведут командно-штабные игры - Минобороны
Алиев поздравил Пахора с переизбранием на пост президента Словении
Нефть дешевеет после публикации данных о запасах в США, цена Brent упала до $61,62 за баррель
Казахстанские НПЗ в 2018г начнут выпускать авиатопливо по западному стандарту
Азербайджанская бизнес-делегация в марте 2018 года совершит визит в Бразилию
Президент Алиев создал оргкомитет по проведению Чемпионата мира по велоспорту «BMX Racing-2018»
Италия лишилась 1 млрд евро, не сумев отобраться на ЧМ-2018 - эксперт
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
33 города и района Азербайджана в 2018 году будут бездотационными – вице-спикер
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Nar представил свой новый магазин в Хырдалане
Объявлен новый CEO Caspian European Club
Продолжается регистрация на бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»