Минюст РФ направил "Голосу Америки" уведомление о принятии Госдумой поправок в законодательство поправок о СМИ - иноагентах и уведомил, что на радиостанцию эти поправки могут быть распространены, сообщил информированный источник в ведомстве.

"Ведомство направило радиостанции "Голос Америки" уведомление о принятии Госдумой поправок в российское законодательство, предусматривающих возможность признания ряда иностранных СМИ, действующих на территории России, иностранными агентами", - сказал собеседник "Интерфакса".

По его словам, в письме, в частности, отмечается, что "поскольку в деятельности "Голоса Америки" имеются признаки выполнения функций иностранного агента, то на него могут быть распространены ограничения, предусмотренные российским законодательством".

Госдума в среду одобрила поправки в действующее законодательством и уже в ближайшее время они будут внесены на рассмотрение Совета Федерации. В случае их утверждения верхней палатой парламента закон поступит на подпись президенту.