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Регион 15.11.2017 20:01

Минюст РФ уведомил "Голос Америки", что на радиостанцию могут быть распространены ограничения по закону об иноагентах - источник

Минюст РФ направил "Голосу Америки" уведомление о принятии Госдумой поправок в законодательство поправок о СМИ - иноагентах и уведомил, что на радиостанцию эти поправки могут быть распространены, сообщил информированный источник в ведомстве.

"Ведомство направило радиостанции "Голос Америки" уведомление о принятии Госдумой поправок в российское законодательство, предусматривающих возможность признания ряда иностранных СМИ, действующих на территории России, иностранными агентами", - сказал собеседник "Интерфакса".

По его словам, в письме, в частности, отмечается, что "поскольку в деятельности "Голоса Америки" имеются признаки выполнения функций иностранного агента, то на него могут быть распространены ограничения, предусмотренные российским законодательством".

Госдума в среду одобрила поправки в действующее законодательством и уже в ближайшее время они будут внесены на рассмотрение Совета Федерации. В случае их утверждения верхней палатой парламента закон поступит на подпись президенту.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЮСТ, США, РАДИОСТАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]