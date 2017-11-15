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ТЭК 15.11.2017 20:25

Нефть дешевеет после публикации данных о запасах в США, цена Brent упала до $61,62 за баррель

Цены на нефть усилили падение на торгах в среду после публикации данных о неожиданном росте запасов нефти и бензина в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:55 снизилась на $0,59 (0,95%) - до $61,62 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,44 (0,79%) - до $55,26 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 1,85 млн баррелей, бензина - на 894 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов, как нефти, так и бензина, за неделю на 1 млн баррелей.

Запасы дистиллятов уменьшились на 799 тыс. баррелей при прогнозировавшемся экспертами падении на 2 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемся на NYMEX нефть, сократились за неделю на 1,5 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 0,26% - до 9,645 млн баррелей в сутки. Страна увеличила импорт нефти на 521 тыс. баррелей в сутки, экспорт -на 260 тыс. б/с.

Во вторник цены на нефть резко упали после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогнозы относительно спроса на нефть на 2017 и 2018 год и предупредило о значительном повышении добычи на сланцевых месторождениях в США.

Несмотря на осторожный настрой инвесторов, цены на нефть, вероятно, продолжат получать поддержку за счет оптимизма в отношении продления соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]