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Дальнее зарубежье 15.11.2017 20:26

Взрыв погремел в гостинице в Буэнос-Айресе, восемь человек ранены

Восемь человек пострадали в среду в результате взрыва в гостинице "Интерконтиненталь" в Буэнос-Айресе, сообщает интернет-портал аргентинского издания "Насьон"

Семеро пострадавших - работники гостиницы, еще одна пострадавшая - прохожая, оказавшаяся рядом.

По первоначальным данным, взрыв прогремел на первом этаже гостиницы, где расположена прачечная.

Посетители гостиницы эвакуированы.

Пожарные оценивают нанесенный ущерб и исследуют поврежденную зону на предмет возможных утечек газа.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРГЕНТИНА, ГОСТИНИЦА, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]