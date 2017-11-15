Взрыв погремел в гостинице в Буэнос-Айресе, восемь человек ранены

Восемь человек пострадали в среду в результате взрыва в гостинице "Интерконтиненталь" в Буэнос-Айресе, сообщает интернет-портал аргентинского издания "Насьон"

Семеро пострадавших - работники гостиницы, еще одна пострадавшая - прохожая, оказавшаяся рядом.

По первоначальным данным, взрыв прогремел на первом этаже гостиницы, где расположена прачечная.

Посетители гостиницы эвакуированы.

Пожарные оценивают нанесенный ущерб и исследуют поврежденную зону на предмет возможных утечек газа.