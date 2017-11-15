Гейдаров возглавил азербайджано-польскую МПК по экономсотрудничеству

Министр чрезвычайных ситуаций Кемаледдин Гейдаров назначен сопредседателем азербайджано-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в составе МПК с Польшей.

К.Гейдаров в качестве сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны заменит экс-министра энергетики Натига Алиева, скончавшегося в июне текущего года.

Изменения произошли и в составе межправкомиссии с азербайджанской стороны. Так, вместо заместителя министра здравоохранения Нигяр Алиевой в состав МПК войдет заместитель министра энергетики Натик Аббасов.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать польскую сторону о данных изменениях.

Н.Аббасова