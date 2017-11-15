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Внешняя политика 15.11.2017 20:42

Гейдаров возглавил азербайджано-польскую МПК по экономсотрудничеству

Министр чрезвычайных ситуаций Кемаледдин Гейдаров назначен сопредседателем азербайджано-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в составе МПК с Польшей.

К.Гейдаров в качестве сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны заменит экс-министра энергетики Натига Алиева, скончавшегося в июне текущего года.

Изменения произошли и в составе межправкомиссии с азербайджанской стороны. Так, вместо заместителя министра здравоохранения Нигяр Алиевой в состав МПК войдет заместитель министра энергетики Натик Аббасов.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать польскую сторону о данных изменениях.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, МПК. СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]