Гейдаров возглавил азербайджано-польскую МПК по экономсотрудничеству

Министр чрезвычайных ситуаций Кемаледдин Гейдаров назначен сопредседателем азербайджано-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в составе МПК с Польшей.
К.Гейдаров в качестве сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны заменит экс-министра энергетики Натига Алиева, скончавшегося в июне текущего года.
Изменения произошли и в составе межправкомиссии с азербайджанской стороны. Так, вместо заместителя министра здравоохранения Нигяр Алиевой в состав МПК войдет заместитель министра энергетики Натик Аббасов.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать польскую сторону о данных изменениях.
Н.Аббасова
Нефть дешевеет после публикации данных о запасах в США, цена Brent упала до $61,62 за баррель
Казахстанские НПЗ в 2018г начнут выпускать авиатопливо по западному стандарту
Азербайджанская бизнес-делегация в марте 2018 года совершит визит в Бразилию
Президент Алиев создал оргкомитет по проведению Чемпионата мира по велоспорту «BMX Racing-2018»
Италия лишилась 1 млрд евро, не сумев отобраться на ЧМ-2018 - эксперт
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
33 города и района Азербайджана в 2018 году будут бездотационными – вице-спикер
Минюст РФ уведомил "Радио Свобода", что оно может подпасть под закон о СМИ-иноагентах
Производство опиума в Афганистане за год выросло на 87%
Центробанк Узбекистана впервые сообщил об объемах золотовалютных резервов страны - $26 млрд
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Nar представил свой новый магазин в Хырдалане
Объявлен новый CEO Caspian European Club
Продолжается регистрация на бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»