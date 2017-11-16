Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0022 RUR   0.0282 GBR   2.2391 TRY   0.4378

Цена на нефть

    $/bbl WTI   55.33 Brent   61.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 16° Завтра 11° 15° 18 Ноя 11° 15° 19 Ноя 12° 16°

СНГ 16.11.2017 12:29

Около 400 молодых казахстанцев примкнули к ИГИЛ - Назарбаев

Порядка 400 молодых казахстанцев были завербованы террористической организацией "Исламское государство", заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Примерно 400 наших молодых людей завербованы в "Исламское государство". Но сейчас, в ходе поражения ИГИЛ, они возвращаются", - сказал Н.Назарбаев во время закрытой части заседания Аstana club, прошедшего в понедельник.

Видео с речью президента размещено в открытом доступе в интернете в четверг.

Президент подчеркнул, что всем странам необходимо объединиться в борьбе против терроризма. "Нужно сотрудничество. На уровне ООН надо создать коалицию всех и договориться, что мы будем бороться с этим злом. Только тогда мы можем победить, чтобы и впредь не возникало их", - сказал глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ИГИЛ, КАЗАХСТАНЦЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]