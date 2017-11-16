Около 400 молодых казахстанцев примкнули к ИГИЛ - Назарбаев

Порядка 400 молодых казахстанцев были завербованы террористической организацией "Исламское государство", заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Примерно 400 наших молодых людей завербованы в "Исламское государство". Но сейчас, в ходе поражения ИГИЛ, они возвращаются", - сказал Н.Назарбаев во время закрытой части заседания Аstana club, прошедшего в понедельник.

Видео с речью президента размещено в открытом доступе в интернете в четверг.

Президент подчеркнул, что всем странам необходимо объединиться в борьбе против терроризма. "Нужно сотрудничество. На уровне ООН надо создать коалицию всех и договориться, что мы будем бороться с этим злом. Только тогда мы можем победить, чтобы и впредь не возникало их", - сказал глава государства.