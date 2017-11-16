Путин в приветствии Петербургскому международному культурному форуму отмечает авторитетность этой диалоговой площадки

Президент РФ Владимир Путин отметил авторитетность и важность Санкт-Петербургского международного культурного форума, так как, по его мнению, культура несёт уникальную объединяющую и просветительскую миссию.
"Сегодня с уверенностью можно сказать, что ваш форум доказал свою востребованность, стал авторитетной площадкой для прямого, заинтересованного диалога по актуальным вопросам развития культурной, гуманитарной сфер", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
В.Путин отмечает, что культура выполняет уникальные объединяющую и просветительскую функции, она формирует высокие духовные, нравственные, художественные идеалы, хранит нашу общую историческую память.
Президент РФ сообщил, что в рамках форума запланирована конференция "Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017".
"Убеждён, что вы на экспертном, профессиональном уровне обсудите широкий круг проблем, связанных с этими историческими событиями, ставшими поворотными в судьбе России, оказавшими влияние на весь мир", - В.Путин.
Шестой Санкт-Петербургский международный культурный форум начал работу в северной столице в четверг.
"Этот форум за шесть лет превратился из небольшой конференции, длящейся два часа, в многослойное, многодневное событие. Около двухсот мероприятий подходит в городе: концерты, выставки, подписывается более 60 международных соглашений", - отметил на церемонии открытия в Главном штабе Эрмитажа министр культуры РФ Владимир Мединский.
В свою очередь вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила, что в работе форума примут участие более 30 тыс. человек. Странами-гостями форума станут Япония и Казахстан. Программа разделена на 14 тематических секций.
"Мы делаем вместе огромное, масштабное дело, и наша встреча определяет гуманитарный ход истории", - сказала О.Голодец.
Санкт-Петербургский международный культурный форум продолжит работу до 18 ноября.
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