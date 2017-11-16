Уровень социального неравенства в ЕС снижается - эксперты

После десяти лет кризиса во многих странах Европейского союза отмечается улучшение социальной справедливости, свидетельствуют результаты исследования германского Фонда Бертельсмана.
Под социальной справедливостью понимаются равные шансы граждан на образование, медицинское обслуживание, получение работы, а также "возможность каждого применить свои способности независимо от своего социального статуса", отмечается в сообщении Bertelsmann Stiftung.
Меньше всего социальное неравенство выражено в северных странах Евросоюза. Рейтинги Дании, Швеции и Финляндии по десятибалльной шкале находятся выше семи. На последнем месте находится Греция, несмотря на некоторые улучшения, с показателем ниже четырех пунктов. Германия набрала 6,7 пункта, отмечает Augsburger Allgemeine.
В целом ситуация с социальной справедливостью в ЕС улучшается благодаря экономическому росту.
По данным фонда, две трети трудоспособных граждан ЕС теперь имеют работу. Уровень безработицы почти во всех странах в 2016 году снизился. В среднем по ЕС он составил 8,7% по сравнению с 9,4% годом ранее.
Тем не менее, сохраняется значительная разница в уровне занятости в разных странах. Так, в Германии безработица в прошлом году составляла 4,2%, а в Греции - 23,7%, в Испании - 19,7%.
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