Армянское правительство поддержало получение у России нового кредита на закупку вооружений

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание с Россией кредитного соглашения в размере $100 млн, которые должны пойти на оплату поставок оружия.

Документ отправлен в парламент республики на ратификацию, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В рамках российского государственного экспортного кредита будут профинансированы поставки продукции военного назначения российского производства в Армению.

Кредит выдается на 20 лет (срок погашения с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Кредитные средства будут использованы в 2018-2022 годах, отмечается в документе.

Ранее Россия предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.

Ранее президент Армении Серж Саргсян выразил надежду, что на продолжение программы кредитования закупок российского вооружения.

"ВС Армении являются одним из важных атрибутов нашего государства и призваны обеспечить суверенитет и безопасность нашего народа. Наши ВС неплохо оснащены в материально-техническом плане, имеют в своем распоряжении серьезные образцы современного вооружения и укомплектованы высокопрофессиональными офицерами", - сказал президент Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, это не означает, что ВС Армении не должны развиваться и в плане управления войсками, и в плане модернизации вооружений.

"Именно для модернизации мы попросили российскую сторону представить кредит. Это не первый, уже следующий кредит, и мы надеемся, что это будет постоянно", - сказал С.Саргсян.