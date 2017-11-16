Добыча нефти в Азербайджане в январе-октябре сократилась на 7%, газа - на 4% - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в январе-октябре 2017 года составила 32 млн 240,6 тыс. тонн нефти, что на 7,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном комитете по статистике.

По данным Госкомстата, объем добычи товарной нефти в стране в январе-октябре 2017 года составил 32 млн 175,4 тыс. тонн (спад на 7,2%).

Добыча газа за январь-октябрь 2017 года в Азербайджане составила 23 млрд 637,6 млн кубометров (спад на 3,9%). При этом товарного газа за отчетный период в республике было добыто 15 млрд 63 млн кубометров (спад на 2,6%).

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 29,5 тыс. тонн, газа - 29 млрд 331,3 млн кубометров.

Правительство Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне около 38,4 млн тонн, газа - 29 млрд кубометров.

А.Азизов