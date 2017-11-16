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СНГ 16.11.2017 13:17

Трамп пригласил Назарбаева посетить Белый дом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках церемонии вступления страны в права председателя Совета безопасности ООН намерен посетить Вашингтон.

"Во время нашего телефонного разговора, недавно, президент (США - ИФ) Трамп пригласил меня посетить Белый дом. В связи с тем, что с 1 января следующего года Казахстан председательствует в Совете безопасности ООН, я там буду. И договорились, что в этот момент я посещу Вашингтон", - сказал Н.Назарбаев во время закрытой части заседания Аstana club, прошедшего в понедельник.

Видео с речью президента размещено в открытом доступе в интернете в четверг.

"Всегда есть о чем говорить с такой ведущей страной мира, как США, само по себе как экономики, как и военной мощи, но и несущей огромную ответственность за дела человечества", - добавил глава государства.

Как сообщалось, президент Н.Назарбаев откроет церемонию вступления Казахстана в председательство в Совете безопасности ООН, которое, согласно ежемесячной ротации, выпадает на долю республики в январе 2018 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ТРАМП, ВАШИНГТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]