Трамп пригласил Назарбаева посетить Белый дом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках церемонии вступления страны в права председателя Совета безопасности ООН намерен посетить Вашингтон.
"Во время нашего телефонного разговора, недавно, президент (США - ИФ) Трамп пригласил меня посетить Белый дом. В связи с тем, что с 1 января следующего года Казахстан председательствует в Совете безопасности ООН, я там буду. И договорились, что в этот момент я посещу Вашингтон", - сказал Н.Назарбаев во время закрытой части заседания Аstana club, прошедшего в понедельник.
Видео с речью президента размещено в открытом доступе в интернете в четверг.
"Всегда есть о чем говорить с такой ведущей страной мира, как США, само по себе как экономики, как и военной мощи, но и несущей огромную ответственность за дела человечества", - добавил глава государства.
Как сообщалось, президент Н.Назарбаев откроет церемонию вступления Казахстана в председательство в Совете безопасности ООН, которое, согласно ежемесячной ротации, выпадает на долю республики в январе 2018 года.
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