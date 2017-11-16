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Дальнее зарубежье 16.11.2017 13:38

Лидеры демократов и республиканцев в конгрессе раскритиковали новую инициативу по импичменту Трампа

Сформулированные на этой неделе группой конгрессменов-демократов предложения об импичменте президента США Дональда Трампа не вызвали одобрения ни у республиканцев, ни у влиятельных однопартийцев, сообщили в четверг американские СМИ.

"Демократы из Палаты представителей не могут сформулировать позитивное послание для страны. Они совершенно не хотят работать вместе с республиканцами: вместо этого они решили поддержать лишенную оснований радикальную идею (об импичменте - ИФ), причем подавляющее большинство американцев не одобряют эту инициативу", - заявил представитель национального комитета республиканской партии Майкл Аренс.

"Республиканцы нацелены на решение проблем среднего класса, таких, как снижение налогов и рост экономики", - добавил он.

Издание "Хилл" отмечает, что лидеры демократов в конгрессе тоже не в восторге от предложения однопартийцев. Так, лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси неоднократно заявляла, что на данном этапе рано говорить об импичменте.

"Есть ли у нас политические разногласия (с нынешней администрацией США - ИФ)? Конечно же, есть. Но сам факт несогласия не означает, что нужно отменять результаты честных и свободных выборов", - заявил журналистам партийный организатор франции меньшинства в палате представителей Стени Хойер вскоре после того, как стало известно о новой попытке ряда конгрессменов из его партии добиться импичмента Д.Трампа.

"Хилл" отмечает, что лидеры демократов в конгрессе считают нужным дождаться результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и только потом - решать, есть ли основания для отстранения Д.Трампа с поста президента.

Цель расследования Р.Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между командой Д.Трампа и Россией во время выборов в США 2016 года.

15 ноября шесть демократов из Палаты представителей представили пять пунктов, по которым, по их мнению, можно было бы объявить импичмент главе государства. Они считают, что эти пункты ясно показывают, что Д.Трамп представляет опасность для собственной страны.

Один из этих пунктов - сформулированные шестью конгрессменами обвинения в препятствовании правосудию: конгрессмены полагают, что Д.Трампу не следовало увольнять с поста главы ФБР Джеймса Коми в момент, когда тот занимался расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

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Тэги: США, ТРАМП, ИМПИЧМЕНТ, КРИТИКА


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