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Дальнее зарубежье 16.11.2017 14:17

Задержанные за кражу в Китае баскетболисты поблагодарили Трампа за помощь в освобождении

Американские баскетболисты ЛиАнджело Болл, Коди Райли и Джален Хилл выразили благодарность президенту США Дональду Трампу, который принял меры по их освобождению от уголовной ответственности в Китае, передает в четверг американский телеканал "Фокс-ньюс".

"Я бы хотел поблагодарить Д.Трампа и правительство США за помощь, которую они нам оказали", - сказал Л.Болл, выступая на пресс-конференции после возвращения в Лос-Анджелес.

"Спасибо Д.Трампу и правительству США - они потратили время на то, чтобы вмешаться от своего имени (для решения этой проблемы - ИФ)", - добавил К.Райли.

Трое баскетболистов, выступающие за Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA), были задержаны в Китае после того, как, предположительно, украли дизайнерские очки из магазина Louis Vuitton. Впоследствии Д.Трамп лично обратился к китайскому главе Си Цзиньпину с просьбой разрешить ситуацию, с которой столкнулись баскетболисты.

Накануне американский президент распространил в своем "Твиттере" сообщение о том, что ожидает от баскетболистов благодарности за оказание помощи.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТРАМП, БАСКЕТБОЛИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]