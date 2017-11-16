Задержанные за кражу в Китае баскетболисты поблагодарили Трампа за помощь в освобождении

Американские баскетболисты ЛиАнджело Болл, Коди Райли и Джален Хилл выразили благодарность президенту США Дональду Трампу, который принял меры по их освобождению от уголовной ответственности в Китае, передает в четверг американский телеканал "Фокс-ньюс".
"Я бы хотел поблагодарить Д.Трампа и правительство США за помощь, которую они нам оказали", - сказал Л.Болл, выступая на пресс-конференции после возвращения в Лос-Анджелес.
"Спасибо Д.Трампу и правительству США - они потратили время на то, чтобы вмешаться от своего имени (для решения этой проблемы - ИФ)", - добавил К.Райли.
Трое баскетболистов, выступающие за Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA), были задержаны в Китае после того, как, предположительно, украли дизайнерские очки из магазина Louis Vuitton. Впоследствии Д.Трамп лично обратился к китайскому главе Си Цзиньпину с просьбой разрешить ситуацию, с которой столкнулись баскетболисты.
Накануне американский президент распространил в своем "Твиттере" сообщение о том, что ожидает от баскетболистов благодарности за оказание помощи.
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