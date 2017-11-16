В Швеции перевернулся грузовик с тефтелями

Грузовик, перевозивший почти 20 тонн тефтелей, перевернулся на одной из автотрасс на западе Швеции, передает в четверг шведский новостной портал "Локал".
Инцидент произошел на магистрали, проходящей между шведскими городами Скара и Йётене.
"Прицеп оказался тяжелее, чем сам грузовик", - приводит портал слова местных стражей порядка.
Водитель транспортного средства, за которым следовал тяжелый прицеп, не справился с управлением на заледеневшей дороге. В результате инцидента никто не пострадал.
Часть груза, который перевозило транспортное средство, после аварии оказалась на дороге.
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