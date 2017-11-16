В Швеции перевернулся грузовик с тефтелями

Грузовик, перевозивший почти 20 тонн тефтелей, перевернулся на одной из автотрасс на западе Швеции, передает в четверг шведский новостной портал "Локал".

Инцидент произошел на магистрали, проходящей между шведскими городами Скара и Йётене.

"Прицеп оказался тяжелее, чем сам грузовик", - приводит портал слова местных стражей порядка.

Водитель транспортного средства, за которым следовал тяжелый прицеп, не справился с управлением на заледеневшей дороге. В результате инцидента никто не пострадал.

Часть груза, который перевозило транспортное средство, после аварии оказалась на дороге.