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Это интересно 16.11.2017 12:46

В Швеции перевернулся грузовик с тефтелями

Грузовик, перевозивший почти 20 тонн тефтелей, перевернулся на одной из автотрасс на западе Швеции, передает в четверг шведский новостной портал "Локал".

Инцидент произошел на магистрали, проходящей между шведскими городами Скара и Йётене.

"Прицеп оказался тяжелее, чем сам грузовик", - приводит портал слова местных стражей порядка.

Водитель транспортного средства, за которым следовал тяжелый прицеп, не справился с управлением на заледеневшей дороге. В результате инцидента никто не пострадал.

Часть груза, который перевозило транспортное средство, после аварии оказалась на дороге.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЦИЯ, ГРУЗОВИК, ТЕФТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]