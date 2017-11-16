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Внешняя политика 16.11.2017 12:51

Запуск ж/д БТК позволит полностью реализовать транзитный потенциал Азербайджана и Казахстана - вице-премьер Казахстана

Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана на Южном Кавказе, заявил первый вице-премьер этой страны Аскар Мамин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял А.Мамина в четверг в Баку.

«Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана на Южном Кавказе», - приводит сайт главы азербайджанского государства слова А.Мамина.

Первый вице-премьер также отметил наличие большого потенциала для развития двусторонних отношений, подчеркнул важность совместных усилий для реализации этих возможностей.

А.Мамин поздравил И.Алиева с запуском (с 30 октября 2017 года - ИФ) железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Он отметил, что этот коридор внесет большой вклад в трансконтинентальные грузоперевозки в направлении Азия-Европа.

«Запуском этого маршрута транзитный потенциал Азербайджана, Казахстана и в целом Транскаспийского маршрута будет реализован в полном объеме», - отметил он.

В свою очередь, И.Алиев отметил успешное развитие отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

Глава государства выразил уверенность, что визит А.Мамина в Азербайджан станет продуктивным и внесет вклад в дальнейшее развитие отношений.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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