Запуск ж/д БТК позволит полностью реализовать транзитный потенциал Азербайджана и Казахстана - вице-премьер Казахстана

Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана на Южном Кавказе, заявил первый вице-премьер этой страны Аскар Мамин.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял А.Мамина в четверг в Баку.
«Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана на Южном Кавказе», - приводит сайт главы азербайджанского государства слова А.Мамина.
Первый вице-премьер также отметил наличие большого потенциала для развития двусторонних отношений, подчеркнул важность совместных усилий для реализации этих возможностей.
А.Мамин поздравил И.Алиева с запуском (с 30 октября 2017 года - ИФ) железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Он отметил, что этот коридор внесет большой вклад в трансконтинентальные грузоперевозки в направлении Азия-Европа.
«Запуском этого маршрута транзитный потенциал Азербайджана, Казахстана и в целом Транскаспийского маршрута будет реализован в полном объеме», - отметил он.
В свою очередь, И.Алиев отметил успешное развитие отношений между Азербайджаном и Казахстаном.
Глава государства выразил уверенность, что визит А.Мамина в Азербайджан станет продуктивным и внесет вклад в дальнейшее развитие отношений.
Ф.Исазаде
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