Покупатели нашли в одежде Zara в Стамбуле жалобы работников на невыплаты

Покупатели в стамбульских магазинах испанской сети Zara обнаружили в одежде необычные бирки, на которых было написано "Вещь, которую вы собираетесь купить, сделана мной, но мне за нее не заплатили!"

Их оставляют работники местной компании Bravo Tekstil, которая производит одежду для Zara и других международных брендов, таких как Next и Mango. Эта фирма в июле 2016 года неожиданно обанкротилась, а ее сотрудники утверждают, что им не заплатили за период работы, предшествовавший закрытию, сообщает BBC.

Теперь они просят от руководства Zara компенсировать задолженность по зарплате за три месяца и выходное пособие.

"Однажды утром мы приходим на работу, а фирмы уже нет. Ставни закрыты. Наш босс растворился в воздухе, - объясняет одна из работниц Bravo Tekstil Филиз Тутия. - У нас не было другого выхода, кроме как начать кампанию. Мы разложили эти записки в одежду во всех магазинах Zara, в каждом торговом центре Стамбула. Мы не хотим нанести вред Zara. Это не об этом. Мы хотим получить то, что нам причитается".

С начала этой кампании тысячи людей разместили в соцсетях слова поддержки с хэштэгом #BravoIscilerilcinAdalet, который также написан на бирках. В переводе это означает "Справедливость для работников Bravo". Интернет-петиция уже собрала более 270 тыс. подписей.

Владеющая Zara испанская группа Inditex заявила, что выплатила все причитающиеся деньги Bravo Tekstil, однако эти средства не дошли до сотрудников. Inditex также сообщила, что вместе с Mango и Next учредила фонд помощи в 210 тыс. евро для поддержки наиболее уязвимых работников.

"Люди незаслуженно пострадали, и нам очень жаль, что им пришлось пережить такое, - сказал управляющий Inditex по устойчивому развитию в Турции Мурат Аккун. - Но дело не в нас, а в местной фирме и ее начальнике, который все это устроил. Он избежал правосудия. Турецкий суд должен найти его и заставить его выплатить все причитающиеся деньги".

Тем не менее, профсоюз работников текстильной отрасли DISK Tekstil заявил, что если Inditex не компенсирует потерянные зарплаты каждому работнику, то их кампания будет продолжаться.

"Zara объявляет всему миру, что они отвечают за каждого работника, производящего их одежду. Тот фонд, которые они предложили, покрывает только четверть недополученных зарплат, - отмечает Азаледдин Арсланоглу из DISK Tekstil. - Если эти компании не компенсируют деньги всем 153 сотрудникам, мы будем продолжать об этом говорить посредством этой кампании".

Испанский холдинг Inditex является одним из крупнейших в мире производителей одежды, ему принадлежит более 7,4 магазинов, штат составляет около 162,45 тыс. человек.

Ранее бренд Zarа уже попадал под огонь критики в связи с обвинениями в том, что он использует на производстве рабский и детский труд, а также эксплуатирует сирийских беженцев. Руководство Inditex пообещало рассмотреть все эти обвинения и усилить надзор за условиями труда у компаний-подрядчиков.