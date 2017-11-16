Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт нефти на 8,6%

Азербайджан в январе-сентябре 2017 года экспортировал 24 млн 379 тыс. тонн нефти, что на 8,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $8 млрд 724 млн 523,2 тыс. (рост на 16,6%)", - отметили в правительстве.
Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-сентябрь 2017 года, составил 15 млн 381,8 тыс. тонн на сумму $5 млрд 883 млн 465,1 тыс.
Азербайджан в 2016 году экспортировал 35 млн 30,3 тыс. тонн нефти, что на 0,2% ниже показателя 2015 года.
Б.Рустамбеков
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