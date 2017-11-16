Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт газа на 8%

Азербайджан в январе-сентябре 2017 года экспортировал 6 млрд 230,1 млн кубометров природного газа, что на 7,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Общая стоимость газа, экспортированного за отчетный период из Азербайджана, составила $987 млн 719,4 тыс. (рост на 2,6%)", - отметили в правительстве.

Экспорт газа, оформленный по упрощенным таможенным декларациям, за 9 месяцев 2017 года составил 5 млрд 213,6 млн кубометров на сумму $928 млн 658,2 тыс.

В 2016 году Азербайджан экспортировал 8 млрд 49,1 млн кубометров природного газа на $1 млрд 142 млн 66,5 тыс.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется как непосредственно Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в Иран и Грузию, так и консорциумом Шах-Дениз по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум в Грузию и Турцию.

Б.Рустамбеков