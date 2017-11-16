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Регион 16.11.2017 13:11

На грузинско-турецкой границе в тайнике в грузовике нашли 10 кг контрабандных золотых изделий

Сотрудники следственного департамента Минфина Грузии задержали двух граждан, которые пытались незаконно ввезти из Турции около 10 кг золотых изделий, сообщает в четверг служба доходов ведомства.

По ее данным, контрабандный товар был обнаружен на ТПП "Сарпи" в тайнике в грузовом автомобиле. "Общая стоимость изъятых золотых изделий превышает 610 тыс. лари (более $226 тыс.)", - говорится в сообщении.

Следствие ведется по статье 214 УК Грузии "нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", что наказывается лишением свободы сроком от 8 до 11 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТАМОЖНЯ, ЗОЛОТО, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]