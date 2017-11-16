На грузинско-турецкой границе в тайнике в грузовике нашли 10 кг контрабандных золотых изделий

Сотрудники следственного департамента Минфина Грузии задержали двух граждан, которые пытались незаконно ввезти из Турции около 10 кг золотых изделий, сообщает в четверг служба доходов ведомства.

По ее данным, контрабандный товар был обнаружен на ТПП "Сарпи" в тайнике в грузовом автомобиле. "Общая стоимость изъятых золотых изделий превышает 610 тыс. лари (более $226 тыс.)", - говорится в сообщении.

Следствие ведется по статье 214 УК Грузии "нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", что наказывается лишением свободы сроком от 8 до 11 лет.