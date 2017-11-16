Подавший в отставку премьер Ливана Харири принял приглашение Макрона приехать во Францию

Премьер-министр Ливана Саад Харири, ранее подавший в отставку, принял приглашение французского президента Эмманюэля Макрона приехать во Францию, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
"Господин Харири принял приглашение президента Франции отправиться во Францию. Он приедет во Францию, и наследный принц (Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман) об этом проинформирован", - приводят СМИ слова Ж.-И.Ле Дриана.
Накануне Э.Макрон сообщил, что провел переговоры с С.Харири и "пригласил на несколько дней его с семьей во Францию".
Французский лидер отметил, что "это жест дружбы и желание Франции, чтобы ситуация в Ливане стала стабильной".
В начале ноября в записанном телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил о том, что уходит в отставку.
После обращения С.Харири в Ливан не возвращался, однако утверждает, что сделает это в ближайшие дни. После этого в Ливане начали циркулировать предположения, что С.Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии.
Президент Ливана Мишель Аун в свою очередь заявил, что он не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи с ним, а глава "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что отставка С.Харири была незаконной.
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