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Дальнее зарубежье 16.11.2017 13:28

В США умер известный 21-летний рэпер Lil Peep

Американский исполнитель Lil Peep в США скончался в возрасте 21 года, сообщает в четверг издание "Индепендент".

Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотиков. В среду вечером артист должен был выступать в штате Аризона.

"Я сейчас разбит и потерян, и даже не уверен, что это все реально. Я люблю тебя и никогда тебя не забуду", - написал менеджер музыканта Майки Кортес в подписи к совместной фотографии с Lil Peep в "Инстаграме".

Накануне Lil Peep опубликовал в своем "Инстаграме" фотографию с подписью "когда я умру, вы меня полюбите".

Другие исполнители, такие как Diplo, Lil Pump, Marshmello и Rich Chigga выразили соболезнования в связи со смертью своего коллеги и друга.

Настоящее имя рэпера - Густав Ар. Свой дебютный альбом музыкант выпустил летом 2017 года. Видеоролики на его композиции "Benz Truck", "White Wine" и "The Way I See Things" набрали больше 4 млн просмотров на YouTube каждый. В своих песнях он уделял много внимания депрессии, употреблению наркотиков и проблемам с личной жизнью.

Рэпер приезжал в Россию весной 2017 года.

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Тэги: США, РЭПЕР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]