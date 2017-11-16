В США умер известный 21-летний рэпер Lil Peep

Американский исполнитель Lil Peep в США скончался в возрасте 21 года, сообщает в четверг издание "Индепендент".
Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотиков. В среду вечером артист должен был выступать в штате Аризона.
"Я сейчас разбит и потерян, и даже не уверен, что это все реально. Я люблю тебя и никогда тебя не забуду", - написал менеджер музыканта Майки Кортес в подписи к совместной фотографии с Lil Peep в "Инстаграме".
Накануне Lil Peep опубликовал в своем "Инстаграме" фотографию с подписью "когда я умру, вы меня полюбите".
Другие исполнители, такие как Diplo, Lil Pump, Marshmello и Rich Chigga выразили соболезнования в связи со смертью своего коллеги и друга.
Настоящее имя рэпера - Густав Ар. Свой дебютный альбом музыкант выпустил летом 2017 года. Видеоролики на его композиции "Benz Truck", "White Wine" и "The Way I See Things" набрали больше 4 млн просмотров на YouTube каждый. В своих песнях он уделял много внимания депрессии, употреблению наркотиков и проблемам с личной жизнью.
Рэпер приезжал в Россию весной 2017 года.
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