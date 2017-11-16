Экспорт продукции заводов SOCAR Polymer обеспечит Азербайджан доходами в $8 млрд - SOCAR

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ожидает суммарные экспортные доходы на уровне $8 млрд за весь период деятельности двух заводов компании SOCAR Polymer, заявил президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев на бизнес-форуме Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) в четверг.

"Строительство заводов SOCAR Polymer стало самым крупным нефтехимическим проектом в Азербайджане за последние 40 лет. Предприятия будут введены в эксплуатацию в первой половине 2018 года. Как ожидается, экспортные доходы Азербайджана за весь период деятельности двух заводов SOCAR Polymer составят (суммарно- ИФ-Аз) $8 млрд", - отметил Р.Абдуллаев.

По его словам, 70% всей продукции, выпускаемой предприятиями SOCAR Polymer, будет направляться на экспорт в Турцию, Европу, страны Черноморского региона, остальные 30% - на внутренний рынок.

SOCAR Polymer в настоящее время занимается реализацией строительства двух заводов: по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год.

Общая стоимость проекта строительства заводов составляет $750 млн, 40% профинансируют акционеры SOCAR-Polymer, остальное - ОАО Газпромбанк.

SOCAR Polymer учрежден Госнефтекомпанией Азербайджана, уставный капитал равен $100 млн. С конца 2013 года SOCAR принадлежит 51% акций данного предприятия, 49% - PASHA Holding, Gilan Holding, Azersun Holding.

Н.Аббасова