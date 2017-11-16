Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0022 RUR   0.0282 GBR   2.2391 TRY   0.4378

Цена на нефть

    $/bbl WTI   55.33 Brent   61.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 16° Завтра 11° 15° 18 Ноя 11° 15° 19 Ноя 12° 16°

ТЭК 16.11.2017 13:38

Экспорт продукции заводов SOCAR Polymer обеспечит Азербайджан доходами в $8 млрд - SOCAR

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ожидает суммарные экспортные доходы на уровне $8 млрд за весь период деятельности двух заводов компании SOCAR Polymer, заявил президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев на бизнес-форуме Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) в четверг.

"Строительство заводов SOCAR Polymer стало самым крупным нефтехимическим проектом в Азербайджане за последние 40 лет. Предприятия будут введены в эксплуатацию в первой половине 2018 года. Как ожидается, экспортные доходы Азербайджана за весь период деятельности двух заводов SOCAR Polymer составят (суммарно- ИФ-Аз) $8 млрд", - отметил Р.Абдуллаев.

По его словам, 70% всей продукции, выпускаемой предприятиями SOCAR Polymer, будет направляться на экспорт в Турцию, Европу, страны Черноморского региона, остальные 30% - на внутренний рынок.

SOCAR Polymer в настоящее время занимается реализацией строительства двух заводов: по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год.

Общая стоимость проекта строительства заводов составляет $750 млн, 40% профинансируют акционеры SOCAR-Polymer, остальное - ОАО Газпромбанк.

SOCAR Polymer учрежден Госнефтекомпанией Азербайджана, уставный капитал равен $100 млн. С конца 2013 года SOCAR принадлежит 51% акций данного предприятия, 49% - PASHA Holding, Gilan Holding, Azersun Holding.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOCAR, ЗАВОДЫ, ДОХОДЫ


Похожие новости


Газпромбанк, итальянская SACE и российская ЭКСАР будут финансировать строительство в Азербайджане двух заводов за $3,5 млрд SOCAR Polymer планирует в 2018г ввести в строй заводы по производству полипропилена и полиэтилена

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]