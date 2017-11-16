Скандально известный московский адвокат армянской национальности Рубен Киракосян и со второй попытки не смог привлечь российского историка Олега Кузнецова к уголовной ответственности, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" Олег Кузнецов.

Р.Киракосян стал скандально известен широкой публике в августе этого года, когда обратился в Следственный комитет России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности известного российского историка и политического аналитика Олега Кузнецова за его научную монографию "История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии".

Свое обращение в правоохранительные органы России Р.Киракосян сопроводил активной информационной кампанией в русскоязычной армянской прессе. Однако 4 октября следователь по особо важным делам отдела СКР по Западному административному округу Москвы Андрей Берлев на основании результатов психолого-лингвистической экспертизы вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как ни в содержании книги, ни в действиях самого Олега Кузнецова не было обнаружено состава преступления.

"Р.Киракосян, будучи адвокатом, задолго до завершения рассмотрения своего первого заявления понял его процессуальную бесперспективность, а поэтому 12 сентября обратился в СКР с еще одним заявлением, в котором требовал проверить на предмет экстремистского содержания моего интервью и статьи, опубликованных в азербайджанской прессе, на предмет разжигания межнациональной розни в России. Это заявление он также подкрепил информационной кампанией в русскоязычной армянской прессе", - сказал О.Кузнецов.

По его словам, проверка второго заявления адвоката также длилась два месяца. Как и следовало ожидать, еще 4 ноября следователь по особо важным делам отдела А.Берлев, в производстве у которого находилось и второе заявление Р.Киракосяна, на основании результатов еще одной психолого-лингвистической экспертизы вынес очередное, второе по счету, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как ни в содержании статей, интервью и комментариях, ни в действиях самого О.Кузнецова снова не было обнаружено состава какого-либо преступления.

"Я сегодня ознакомился с материалами и результатами проверки очередного заявления Киракосяна с требованием привлечь меня к уголовной ответственности, объем дела составляет более 300 страниц, результаты экспертного исследования - порядка 40 страниц», - заявил О.Кузнецов.

Он отметил, что Р.Киракосян в очередной раз выставил себя на посмешище перед всей армянской диаспорой. «Особенно непонятно, зачем ему было громогласно заявлять, что он непременно посадит меня на скамью подсудимых? Эффект получился диаметрально противоположный: провозгласив себя чуть ли не спасителем народа, по факту он остался в дураках. Он сделал прекрасную рекламу моей книге в России, за что я ему по-человечески благодарен, а заодно на практике показал очень многим сотрудникам правоохранительных органов России истинное лицо армянского национализма, его патологическую злобность, агрессивность и мстительность. Теперь мне уже не надо объяснять прокурорам, следователям и оперативным работникам полиции, почему армяне в России меня так ненавидят. Он сделал за меня всю черновую работу», - отметил историк.

«Не спорю, в России очень жесткое законодательство о противодействии экстремизму, такая вакханалия сепаратизма, которую мы видели недавно в Каталонии, в России была бы просто невозможна», - добавил он.

Но, по словам О.Кузнецова, это не означает того, что кто-то будет защищать интересы и исполнять требования армян, если они не соответствуют нормам российского права. «Похоже, придумав для себя сказочку о всесилии армянской диаспоры в России, ее представители свято в нее уверовали, а поэтому очень болезненно рефлектируют, когда эта сказочка рассыпается в прах, сталкиваясь с суровой российской реальностью, в которой нет места никакому другому народу, как это записано в преамбуле к российской конституции, кроме "Многонационального народа Российской Федерации". Армяне в России никогда не будут народом, и всегда будут оставаться "гражданами армянской национальности", им следует понять это раз и навсегда»,- подчеркнул он.

О.Кузнецов также отметил, что Р.Киракосян, сам по себе для него не опасен. «Он - всего лишь ширма, за которой скрывается и действует куда более опытный и поэтому опасный персонаж - бывший следователь военной прокуратуры России, а ныне еще один московский адвокат армянской национальности Карен Нерсенян, который сейчас выступает как адвокат заявителя, т.е. является адвокатом Р.Киракосяна»,- отметил он.

По словам историка, сегодня К.Нерсенян по всей России собирает на него компромат через подставных лиц, ищет доступ к его персональным данным в военкоматах и местах прежней работы и службы, «что само по себе в России противозаконно и уголовно наказуемо, о чем К.Нерсесян не знать не может».

«Но он продолжает делать это, о чем мне регулярно сообщают мои бывшие коллеги, с которыми у меня остались теплые и даже дружеские отношения. Сейчас я пока призываю его остановиться, поскольку такого рода действия могут закончиться для него скамьей подсудимых», - сказал О.Кузнецов.

Историк добавил, что имея на руках два судебных постановления об отказе в возбуждении против него уголовного дела, он собирается снимать документальный фильм - "Адвокаты армянского терроризма", в основу которых лягут материалы проверок Следственного комитета России. "Сейчас я активно ищу спонсора, кто мог бы профинансировать фильм", - подчеркнул О.Кузнецов.

Ф.Исазаде