Азербайджан в будущем должен рассмотреть целесообразность применения утреннего и вечернего тарифов на электроэнергию - АБР

Азиатский банк развития (АБР) готов финансировать в Азербайджане проекты, направленные на развитие альтернативной энергетики и привлечения новых технологий в эту сферы, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в бакинском представительстве банка.
Собеседник агентства отметил, что в Азербайджане, прежде всего, необходима диверсификация существующей тарифной политики на электроэнергию.
«Мы бы хотели видеть продолжение реформ в тарифной политике через большую диверсификацию потребителей электроэнергии: население, бюджетные организации, малый и средний бизнес, крупные промышленные предприятия. Потребление у всех разное и при этом некоторые потребители создают пиковые нагрузки. В этом отношении можно диверсифицировать тарифы на отдельные группы, а в дальнейшем уже рассматривать целесообразность применения утреннего и вечернего тарифов», - отметил представитель банка.
В АБР считают, что при нынешних тарифах на электроэнергию в Азербайджане, реализация проектов в сфере альтернативной энергетики могут оказаться не конкурентоспособными.
«Для развития альтернативной энергетики необходимо создание конкурентной среды. Если сегодня 1 КВт/час электроэнергии, вырабатываемый гидроэлектростанциями и газотурбинными станциями, обходится дешевле, чем выработка солнечными или ветреными электростанциями, то этим станциям чтобы конкурировать нужно создание регулятивной среды. Подразумевается, что производитель альтернативной энергии должен иметь возможность продать производимую электроэнергию. А покупателем в Азербайджане является только одна компания. Мы не настаиваем, что это нужно создать конкуренцию незамедлительно, но к этому нужно стремиться», - подчеркнули в АБР.
По его словам, АБР считает данный вопрос актуальным и привлек консультантов с целью подготовки рекомендаций для правительства Азербайджана.
Собеседник агентства подчеркнул, что повышение тарифов на электроэнергию может привести к удорожанию продукции, производимой крупными промышленными предприятиями и другими субъектами бизнеса. "Но если будут привлечены новые энергоэффективные технологии, то на себестоимости конечной продукции это скажется или влияние будет не столь значительным", - добавил он.
Б.Рустамбеков
Алиев: Мы должны решить все проблемы и вопросы, которые беспокоят население
Баку и Ташкент подписал план сотрудничества в военной сфере на 2018 год
Олег Кузнецов хочет снять документальный фильм "Адвокаты армянского терроризма"
Покупатели нашли в одежде Zara в Стамбуле жалобы работников на невыплаты
В Швеции перевернулся грузовик с тефтелями
Картина Да Винчи продана на аукционе в Нью-Йорке за рекордные $450 млн
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
Эрдоган планирует посетить Сочи 22 ноября для участия в саммите с РФ и Ираном по Сирии - турецкие СМИ
Подавший в отставку премьер Ливана Харири принял приглашение Макрона приехать во Францию
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Клиенты AccessBank смогут оплатить кредиты по удобному графику
В Баку состоялась встреча выпускников российских вузов. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»