Азербайджан в будущем должен рассмотреть целесообразность применения утреннего и вечернего тарифов на электроэнергию - АБР

Азиатский банк развития (АБР) готов финансировать в Азербайджане проекты, направленные на развитие альтернативной энергетики и привлечения новых технологий в эту сферы, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в бакинском представительстве банка.

Собеседник агентства отметил, что в Азербайджане, прежде всего, необходима диверсификация существующей тарифной политики на электроэнергию.

«Мы бы хотели видеть продолжение реформ в тарифной политике через большую диверсификацию потребителей электроэнергии: население, бюджетные организации, малый и средний бизнес, крупные промышленные предприятия. Потребление у всех разное и при этом некоторые потребители создают пиковые нагрузки. В этом отношении можно диверсифицировать тарифы на отдельные группы, а в дальнейшем уже рассматривать целесообразность применения утреннего и вечернего тарифов», - отметил представитель банка.

В АБР считают, что при нынешних тарифах на электроэнергию в Азербайджане, реализация проектов в сфере альтернативной энергетики могут оказаться не конкурентоспособными.

«Для развития альтернативной энергетики необходимо создание конкурентной среды. Если сегодня 1 КВт/час электроэнергии, вырабатываемый гидроэлектростанциями и газотурбинными станциями, обходится дешевле, чем выработка солнечными или ветреными электростанциями, то этим станциям чтобы конкурировать нужно создание регулятивной среды. Подразумевается, что производитель альтернативной энергии должен иметь возможность продать производимую электроэнергию. А покупателем в Азербайджане является только одна компания. Мы не настаиваем, что это нужно создать конкуренцию незамедлительно, но к этому нужно стремиться», - подчеркнули в АБР.

По его словам, АБР считает данный вопрос актуальным и привлек консультантов с целью подготовки рекомендаций для правительства Азербайджана.

Собеседник агентства подчеркнул, что повышение тарифов на электроэнергию может привести к удорожанию продукции, производимой крупными промышленными предприятиями и другими субъектами бизнеса. "Но если будут привлечены новые энергоэффективные технологии, то на себестоимости конечной продукции это скажется или влияние будет не столь значительным", - добавил он.

Б.Рустамбеков