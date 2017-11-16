Баку и Ташкент подписал план сотрудничества в военной сфере на 2018 год

Азербайджан и Узбекистан подписали План двустороннего военного сотрудничества в сфере обороны на 2018 год, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Документ подписали министры обороны Азербайджана и Узбекистана генерал-полковник Закир Гасанов и генерал-майор Абдусалом Азизов.

В ходе встречи министры обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества

«Стороны особо подчеркнули, что развитие азербайджано-узбекских отношений служит укреплению мира и стабильности в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии»,- говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по основным направлениям военных связей - развитию сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в области военного образования, организации взаимных визитов экспертных групп, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.

«З.Гасанов, затронув военно-политическую ситуацию в регионе, довел до внимания коллеги, что конфликт между Арменией и Азербайджаном является серьезной угрозой региональной стабильности»,- говорится в сообщении.

В свою очередь, А.Азизов отметил, что проинформирован о реформах, проводимых в Вооруженных силах Азербайджана и достижениях в сфере армейского строительства. «А.Азизов подчеркнул заинтересованность своей страны в использовании военного опыта (Азербайджана – ИФ)»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде