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Внешняя политика 16.11.2017 14:16

Баку и Ташкент подписал план сотрудничества в военной сфере на 2018 год

Азербайджан и Узбекистан подписали План двустороннего военного сотрудничества в сфере обороны на 2018 год, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Документ подписали министры обороны Азербайджана и Узбекистана генерал-полковник Закир Гасанов и генерал-майор Абдусалом Азизов.

В ходе встречи министры обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества

«Стороны особо подчеркнули, что развитие азербайджано-узбекских отношений служит укреплению мира и стабильности в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии»,- говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по основным направлениям военных связей - развитию сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в области военного образования, организации взаимных визитов экспертных групп, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.

«З.Гасанов, затронув военно-политическую ситуацию в регионе, довел до внимания коллеги, что конфликт между Арменией и Азербайджаном является серьезной угрозой региональной стабильности»,- говорится в сообщении.

В свою очередь, А.Азизов отметил, что проинформирован о реформах, проводимых в Вооруженных силах Азербайджана и достижениях в сфере армейского строительства. «А.Азизов подчеркнул заинтересованность своей страны в использовании военного опыта (Азербайджана – ИФ)»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]