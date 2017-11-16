Алиев: Мы должны решить все проблемы и вопросы, которые беспокоят население

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает устойчивой и успешной социально-экономическую и внешнюю политику страны.

"Мы завершаем 2017 год с хорошими результатами в экономической, социальной, внешнеполитической сферах. Это показывает, что развитие Азербайджана устойчивое", - сказал И.Алиев в четверг на открытии Абшеронского Олимпийского комплекса.

По его словам, в последующие годы продолжится динамичное и поступательное развитие страны.

"Задач, стоящих перед нами, еще много. Мы должны решить все проблемы и вопросы, которые беспокоят граждан. В центре внимания должны быть проблемы как в Баку, как в больших городах, так и малых селах", - добавил глава государства.

А.Азизов