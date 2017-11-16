Второй за день сбой произошел в московском метро

По предварительной информации, неисправность подвижного состава стала причиной 20-минутного сбоя в движении поездов на Люблинской линии московского метро днем в четверг, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"С 11:55 до 12:15 наблюдались перебои в движении поездов на участке от станции "Люблино" до станции "Печатники" в сторону центра", - сказал собеседник агентства.
По его информации, предварительная причина сбоя в движении поездов - неисправность тормозной системы одного из составов.
Источник "Интерфакса" уточнил, что на нескольких станциях Люблинской линии отмечалось скопление пассажиров, но компенсационные автобусы на время сбоя в движении поездов не выделялись.
Рано утром в четверг был зафиксирован полуторачасовой сбой в движении поездов на "серой" ветке метро.
В 06:00 мск по техническим причинам был увеличен интервал движения на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии, а в 06:05 на вход закрыли две станции метро - "Алтуфьево" и "Отрадное".
Московский метрополитен отмечал в Твиттере, что сбой связан с отсутствием напряжения на перегоне. На время устранения неполадок для пассажиров были запущены компенсационные автобусы.
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