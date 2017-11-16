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Регион 16.11.2017 14:33

Эрдоган планирует посетить Сочи 22 ноября для участия в саммите с РФ и Ираном по Сирии - турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 22 ноября, сообщает в четверг турецкая газета "Дейли сабах".

По данным издания, он примет участие в трехстороннем саммите лидеров России, Турции и Ирана. Предполагается, что главной его темой станет ситуация в Сирии.

Трехсторонняя встреча на высшем уровне в таком формате собирается впервые.

Последняя встреча В.Путина и Р.Эрдогана состоялась на этой неделе также в Сочи, а до этого два президента общались 28 сентября в Анкаре. По итогам беседы с турецким коллегой в Сочи В.Путин отметил беспрецедентную интенсивность и эффективность двусторонних контактов с Р.Эрдоганом.

С президентом Ирана В.Путин встречался в начале ноября в Тегеране, куда он приезжал для участия в трехстороннем саммите РФ-Иран-Азербайджан.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]