Эрдоган планирует посетить Сочи 22 ноября для участия в саммите с РФ и Ираном по Сирии - турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 22 ноября, сообщает в четверг турецкая газета "Дейли сабах".

По данным издания, он примет участие в трехстороннем саммите лидеров России, Турции и Ирана. Предполагается, что главной его темой станет ситуация в Сирии.

Трехсторонняя встреча на высшем уровне в таком формате собирается впервые.

Последняя встреча В.Путина и Р.Эрдогана состоялась на этой неделе также в Сочи, а до этого два президента общались 28 сентября в Анкаре. По итогам беседы с турецким коллегой в Сочи В.Путин отметил беспрецедентную интенсивность и эффективность двусторонних контактов с Р.Эрдоганом.

С президентом Ирана В.Путин встречался в начале ноября в Тегеране, куда он приезжал для участия в трехстороннем саммите РФ-Иран-Азербайджан.