Эрдоган планирует посетить Сочи 22 ноября для участия в саммите с РФ и Ираном по Сирии - турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 22 ноября, сообщает в четверг турецкая газета "Дейли сабах".
По данным издания, он примет участие в трехстороннем саммите лидеров России, Турции и Ирана. Предполагается, что главной его темой станет ситуация в Сирии.
Трехсторонняя встреча на высшем уровне в таком формате собирается впервые.
Последняя встреча В.Путина и Р.Эрдогана состоялась на этой неделе также в Сочи, а до этого два президента общались 28 сентября в Анкаре. По итогам беседы с турецким коллегой в Сочи В.Путин отметил беспрецедентную интенсивность и эффективность двусторонних контактов с Р.Эрдоганом.
С президентом Ирана В.Путин встречался в начале ноября в Тегеране, куда он приезжал для участия в трехстороннем саммите РФ-Иран-Азербайджан.
Алиев: Мы должны решить все проблемы и вопросы, которые беспокоят население
Баку и Ташкент подписал план сотрудничества в военной сфере на 2018 год
Олег Кузнецов хочет снять документальный фильм "Адвокаты армянского терроризма"
Азербайджан в будущем должен рассмотреть целесообразность применения утреннего и вечернего тарифов на электроэнергию - АБР
Экспорт продукции заводов SOCAR Polymer обеспечит Азербайджан доходами в $8 млрд - SOCAR
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 20 ноября планирует привлечь 100 млн манатов
Покупатели нашли в одежде Zara в Стамбуле жалобы работников на невыплаты
В Швеции перевернулся грузовик с тефтелями
Картина Да Винчи продана на аукционе в Нью-Йорке за рекордные $450 млн
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Клиенты AccessBank смогут оплатить кредиты по удобному графику
В Баку состоялась встреча выпускников российских вузов. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»