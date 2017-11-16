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Дальнее зарубежье 16.11.2017 16:15

Президент Ливана после возвращения Харири из Парижа намерен обсудить вопрос о его пребывании на посту премьера

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ожидает возвращения объявившего об отставке премьер-министра страны Саада Харири в Бейрут после его поездки во Францию, сообщают западные СМИ.

"Я ожидаю возвращения премьер-министр Харири из Парижа, чтобы обсудить дальнейшие шаги относительно правительства", - сказал М.Аун.

Ранее в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что С.Харири принял приглашение французского президента Эмманюэля Макрона на несколько дней приехать во Францию с семьей.

В начале ноября в записанном телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что уходит в отставку. После обращения С.Харири в Ливан не возвращался. В Ливане начали циркулировать предположения, что С.Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии.

Президент Ливана в свою очередь заявил ранее в ноябре, что он не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи с ним, а глава "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что отставка С.Харири была незаконной.

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Тэги: ЛИВАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМЬЕР, ПЛАНЫ


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