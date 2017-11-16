Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0022 RUR   0.0282 GBR   2.2391 TRY   0.4378

Цена на нефть

    $/bbl WTI   55.33 Brent   61.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 17° Завтра 11° 14° 18 Ноя 11° 15° 19 Ноя 12° 16°

СНГ 16.11.2017 16:26

Более 10 человек задержаны на юге Казахстана за пропаганду терроризма в соцсетях - спецслужба

Департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) по Южно-Казахстанской области в четверг задержал 11 человек по подозрению в пропаганде терроризма, сообщила пресс-служба КНБ.

"ДКНБ по Южно-Казахстанской области с привлечением органов внутренних дел реализована операция, в рамках которой по подозрению в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни задержаны 11 жителей Сайрамского района и города Шымкент", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

По данным КНБ, задержанные лица на систематической основе распространяли в мессенджерах Whatsapp, Telegram и социальных сетях материалы, агитирующие экстремистскую идеологию "ДАИШ" и других международных террористических организаций. Экстремистские материалы размещались в 24 сетевых сообществах с общим количеством участников более 400 человек.

Следственные и иные мероприятия продолжаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТЕРРОРИЗМ, ПРОПАГАНДА, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Казахстан разрабатывает Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма - МИД Казахстанский депутат предлагает лишать террористов гражданства В казахстанском Алматы объявлен "красный" уровень террористической угрозы Назарбаев призвал мировое сообщество совместно устранять идеологическую основу терроризма Назарбаев: борьбе с терроризмом мешает отсутствие четко очерченной линии фронта Радикализм и терроризм не должны отождествляться с традиционным исламом - Назарбаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]