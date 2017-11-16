Более 10 человек задержаны на юге Казахстана за пропаганду терроризма в соцсетях - спецслужба

Департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) по Южно-Казахстанской области в четверг задержал 11 человек по подозрению в пропаганде терроризма, сообщила пресс-служба КНБ.

"ДКНБ по Южно-Казахстанской области с привлечением органов внутренних дел реализована операция, в рамках которой по подозрению в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни задержаны 11 жителей Сайрамского района и города Шымкент", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

По данным КНБ, задержанные лица на систематической основе распространяли в мессенджерах Whatsapp, Telegram и социальных сетях материалы, агитирующие экстремистскую идеологию "ДАИШ" и других международных террористических организаций. Экстремистские материалы размещались в 24 сетевых сообществах с общим количеством участников более 400 человек.

Следственные и иные мероприятия продолжаются.