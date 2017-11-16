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Социум 16.11.2017 15:54

Строительство второго комплекса соцжилья в Баку начнется до конца 2017 года – Госагентство

Строительство многоквартирного жилого комплекса в поселке Говсаны в Сураханском районе Баку начнется до конца 2017 года, заявил глава аппарата Госагентства жилищного строительства Азербайджана Анар Гулиев.

"Строительство второго комплекса социального жилья начнется до конца текущего года", - сказал А.Гулиев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, уже подготовлены рабочие проекты, в ближайшее время будет получена необходимая документация от Госкомитета по градостроительству и архитектуре.

А.Гулиев добавил, что общая площадь комплекса составит 20 га, число квартир в нем – 3 тыс.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 ноября 2016 года определены правила реализации льготного жилья, в которых указаны механизм его покупки гражданами и категории населения, которые имеют право приобретать жилье. В основном упор делается на молодые семьи.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЖИЛЬЕ, СОЦИАЛЬНОЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]