Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил привязать оплату труда руководителей белорусских банков к зарплате главы Нацбанка, чтобы она не выбивалась из общего уровня заработков в стране.
"Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитирую народ, "скопищем жирных котов" (это не только говорит рабочий и крестьянин, это говорит вся интеллигенция). Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам", - заявил А.Лукашенко, заслушивая в четверг доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций.
Президент обратил внимание на то, что банкиры разделяют свою зарплату и заработанные бонусы. "А что это не деньги? Можно выстроить такую систему, что будешь копейки получать в течение месяца, года, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят. Поэтому давайте смотреть в целом на то, как это будет выглядеть", - отметил он.
"Не думаю, что руководитель конкретного частного или госбанка работает больше и качественнее, чем председатель Национального банка. Если так, тогда надо президенту задуматься. Но пока я вижу, что это не так. Поэтому привязать заработную плату с бонусами и прочим к председателю Национального банка - это вполне нормально", - сказал А.Лукашенко, слова которого приводятся в сообщении президентской пресс-службы.
Он отметил, что чем богаче люди в стране, тем лучше для ее руководства.
"Но мы знаем реальность, в которой живет народ Беларуси: сегодня никто не барствует. Пятьсот долларов или тысячу рублей, о которых мы говорили, - с таким большим трудом у правительства и в том числе Национального банка с подконтрольными банками, так тяжело идет этот вопрос. Так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому (...) По всей стране "зряплаты" быть не должно. Значит, и в банковской системе зарплата должна быть заработанной", - подчеркнул А.Лукашенко.
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