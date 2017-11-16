Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0022 RUR   0.0282 GBR   2.2391 TRY   0.4378

Цена на нефть

    $/bbl WTI   55.33 Brent   61.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 17° Завтра 11° 14° 18 Ноя 11° 15° 19 Ноя 12° 16°

СНГ 16.11.2017 17:05

Лукашенко сравнил белорусских банкиров со "скопищем жирных котов"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил привязать оплату труда руководителей белорусских банков к зарплате главы Нацбанка, чтобы она не выбивалась из общего уровня заработков в стране.

"Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитирую народ, "скопищем жирных котов" (это не только говорит рабочий и крестьянин, это говорит вся интеллигенция). Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам", - заявил А.Лукашенко, заслушивая в четверг доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций.

Президент обратил внимание на то, что банкиры разделяют свою зарплату и заработанные бонусы. "А что это не деньги? Можно выстроить такую систему, что будешь копейки получать в течение месяца, года, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят. Поэтому давайте смотреть в целом на то, как это будет выглядеть", - отметил он.

"Не думаю, что руководитель конкретного частного или госбанка работает больше и качественнее, чем председатель Национального банка. Если так, тогда надо президенту задуматься. Но пока я вижу, что это не так. Поэтому привязать заработную плату с бонусами и прочим к председателю Национального банка - это вполне нормально", - сказал А.Лукашенко, слова которого приводятся в сообщении президентской пресс-службы.

Он отметил, что чем богаче люди в стране, тем лучше для ее руководства.

"Но мы знаем реальность, в которой живет народ Беларуси: сегодня никто не барствует. Пятьсот долларов или тысячу рублей, о которых мы говорили, - с таким большим трудом у правительства и в том числе Национального банка с подконтрольными банками, так тяжело идет этот вопрос. Так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому (...) По всей стране "зряплаты" быть не должно. Значит, и в банковской системе зарплата должна быть заработанной", - подчеркнул А.Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БАНКИРЫ, ЗАРПЛАТА


Похожие новости


Лукашенко выступает за проведение местных выборов в Белоруссии в феврале Лукашенко заверил президента МККК Маурера во всемерной поддержке организации в Белоруссии Лукашенко поручил чиновникам не будоражить население разговорами о стопроцентном возмещении стоимости ЖКУ Лукашенко: СНГ топчется на месте Президент Венесуэлы посетит Минск 5 октября Лукашенко призывает наводить мосты между Западом и Востоком

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]