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ТЭК 16.11.2017 16:00

АБР может предоставить Азербайджану второй транш кредита на улучшение электрораспределительной сети

Азиатский банк развития (АБР) готов предоставить Азербайджану второй транш кредита в размере в $250 млн на реализацию инвестиционной программы по расширению электрораспределительной сети в Азербайджане в случае получения запроса правительства, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" директор постоянного представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков

«Мы не исключаем возможности, что будет выделен второй транш на сумму в $250 млн в случае запроса от правительства Азербайджана. Мы надеемся, что успешное освоение средств первого транша позволит нам поэтапно перейти на подготовку полномасштабного проекта по второму траншу с десятками субпроектов, в частности с фокусом на совершенствование распределительных сетей», - сказал Н.Маннапбеков.

АБР в 2016 году утвердил выделение первого транша кредита на $250 млн. на проект в рамках инвестиционной программы по расширению электрораспределительной сети. По состоянию на 10 ноября 2017 года подписано контрактов на сумму $240 млн, из которых освоено средств на сумму свыше $123 млн.

Как сообщалось ранее, АБР в июле 2016 года утвердил программу мультитраншевого финансирования для Азербайджана на сумму $750 млн для модернизации распределительных сетей республики. Реализация данной программы станет выгодной для более 1,4 млн потребителей в Азербайджане и будет способствовать подъему экономики страны, в целом, за счет более надежных поставок электроэнергии. В настоящее время в стране производится достаточное количество электроэнергии для удовлетворения внутренних потребностей. Однако ее распределение за пределами Баку остается ненадежным из-за устаревшего оборудования распределительной сети, что может привести к перебоям в подаче электроэнергии во многих городах и районах Азербайджана. Кроме того, в распределительной сети за пределами столицы существуют значительные потери электроэнергии. Данная программа финансирования АБР поможет обеспечить круглосуточное и надежное электроснабжение домашних хозяйств и предприятий в городах и районах республики.

Программа мультитраншевого финансирования АБР рассчитана на срок до 2023 года Кредиты разделены на три транша по $250 млн каждый. Первый транш охватит инвестиционную деятельность с середины 2016 года и до конца 2018 года.

Средства кредита будут направлены на реабилитацию распределительных сетей, подстанций и ЛЭП, установку современных, интеллектуальных счетчиков с защитой от взлома по всей стране, а также на обучение и другие виды поддержки деятельности по улучшению финансового управления и операционной эффективности ОАО «Азеришыг».

Правительство Азербайджана на эти цели выделит $250 млн.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $3,6 млрд.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АБР, ЭНЕРГЕТИКА, КРЕДИТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]