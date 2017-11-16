Выручка Christie`s на аукционе в Нью-Йорке приблизилась к $800 млн

Суммарная выручка по итогам аукциона Christie`s в Нью-Йорке "Послевоенное и современное искусство", на котором за рекордные $450 млн с молотка ушло полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира", составила почти $800 млн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома.

"Суммарная выручка по итогам всего вечернего аукциона Christie`s "Послевоенное и современное искусство" составила 785,9 млн долларов. Это второй по успешности результат в истории торгов Christie`s, посвященных послевоенному и современному искусству. В ходе торгов было установлено 14 рекордов, в том числе на произведения Ли Краснер, Ханса Хофмана, Уильяма Базиотиса, Исаму Ногучи и других художников", - рассказали "Интерфаксу" в Christie`s в четверг.

Там напомнили, что топ-лотами торгов стали "Спаситель мира" Леонардо да Винчи, проданный за рекордную сумму в $450 млн (при начальной цене в $75 млн), и "Тайная вечеря" Энди Уорхола, ушедшая с молотка за $60,9 млн.

При этом картина "Спаситель мира" стала самым дорогим произведением искусства в аукционной истории, превзойдя предыдущий рекорд практически вдвое. Борьба за право обладания шедевром длилась 19 минут. Решающая ставка была сделана от лица клиента, который принимал участие в аукционе по телефону и пожелал остаться неназванным.

"Спаситель мира" из менее чем 20 произведений Леонардо, дошедших до наших дней, был на момент продажи последней работой, до сих пор остававшейся в частных руках.

Картина представляет собой поясной портрет Христа, держащего в левой руке хрустальный шар, в то время как его правая рука поднята в жесте благословения.

До 2005 года картина считалась утраченной. Первое документальное упоминание о ней встречается в описи собрания короля Карла I (1600-1649). Считается, что оно украшало собой покои супруги короля, Генриетты Марии Французской в королевском дворце в Гринвиче, а затем было унаследовано Карлом II. Следующее упоминание картины относится к 1763 году - она была выставлена на торги Гербертом Шеффилдом, незаконнорожденным сыном герцога Букингемского.

Затем след картины затерялся до 1900 года, когда ее приобрёл сэр Чарльз Робинсон, но в качестве произведения Бернардино Луини, одного из последователей Леонардо да Винчи.

Поскольку информация о королевском провенансе и авторстве картины была утеряна, в 1958 году картина ушла с молотка на торгах Sotheby`s за 45 фунтов. В 2005 году картина была куплена новым владельцем на торгах, за которыми последовала исследовательская работа, длившаяся шесть лет. В результате авторство Леонардо да Винчи было подтверждено ведущими специалистами по творчеству художника.