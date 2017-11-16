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АПК 16.11.2017 16:37

НФПП выделил около 90 млн манатов на создание 12 агропарков

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выделил льготных кредитов на сумму 86,4 млн манатов для создания 12 агропарков в регионах Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

"В настоящее время ведутся работы по поощрению создания 40 агропарков в 26 районах страны", - отметили в фонде.

В настоящее время завершен первый этап создания агропарков в Хачмазском, Шамкирском и Джалилабадском районах, начаты работы по созданию 14 агропарков.

"До сих пор на создание 12 агропарков стоимостью 270 млн манатов по линии НФПП выданы льготные кредиты на сумму 86,4 млн манатов", - подчеркнули в фонде.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: НФПП, АГРОПАРКИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]