НФПП выделил около 90 млн манатов на создание 12 агропарков

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выделил льготных кредитов на сумму 86,4 млн манатов для создания 12 агропарков в регионах Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
"В настоящее время ведутся работы по поощрению создания 40 агропарков в 26 районах страны", - отметили в фонде.
В настоящее время завершен первый этап создания агропарков в Хачмазском, Шамкирском и Джалилабадском районах, начаты работы по созданию 14 агропарков.
"До сих пор на создание 12 агропарков стоимостью 270 млн манатов по линии НФПП выданы льготные кредиты на сумму 86,4 млн манатов", - подчеркнули в фонде.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
А.Азизов
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