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СНГ 16.11.2017 17:15

Кадыров предлагает приговаривать к расстрелу вербовщиков в террористические организации

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что наказание для вербовщиков в террористические организации должно быть более суровым, чем для непосредственных исполнителей теракта, считает возможным введение смертной казни для вербовщиков.

"Вербовщики должны получить более строгое наказание, чем террорист, приведший в действие часовой механизм или совершивший действия по захвату заложников, а также диверсии", - написал Р.Кадыров в своем Instagram, комментируя принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, предусматривающего ужесточение наказания за вербовку в террористические организации.

По его словам, преступления, совершенные вербовщиками и террористами, можно уравнять.

"Человек, которого удалось завербовать и направить на совершение действий, повлёкших за собой десятки и сотни жертв, мог никогда этого и не сделать, если бы изверги не прожужжали все уши, не подвергли психологической обработке. Вербовщик подобен человеку, отравившему родник у истоков", - добавил глава Чечни.

"Поэтому я не только поддерживаю усиления наказания, но и являюсь сторонником самых жёстких мер в отношение вербовщика. Вот его-то как раз можно было и приговорить к расстрелу, ибо он, в отличие от смертника, хочет жить, а не идёт сам на смерть", - заявляет Р.Кадыров.

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об усилении уголовного наказания за вербовку в ряды террористических организаций.

В настоящее время за данное преступление предусмотрено наказание от пяти до 10 лет лишения свободы, законопроектом предлагается установить наказание в размере от 15 до 20 лет лишения свободы. Автором законопроекта выступил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

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Тэги: РОССИЯ, КАДЫРОВ, ТЕРРОРИЗМ, ВЕРБОВЩИКИ


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