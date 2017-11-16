Карта «Баку-Москва» банка ВТБ (Азербайджан) принесет владельцам дополнительный доход

Банк ВТБ (Азербайджан) расширяет возможности карты «Баку-Москва», делая данный продукт еще более гибким и выгодным для клиентов. Согласно обновленным условиям, карта может приносить дополнительный доход владельцу, позволяет открыть счет в различной валюте, а Cash Back будет зачисляться на карту независимо от страны использования.

Теперь владельцам карты «Баку-Москва» будут начисляться проценты на остаток по счету. При этом процентная ставка на остаток по счету варьируется от 0,5% до 4,5% в зависимости от валюты карты – по новым условиям, карту «Баку-Москва» можно открыть в манатах, рублях, долларах и евро.

Еще одно изменение касается функции Cash Back: теперь получить его по безналичным операциям в размере 0,5% от потраченной суммы возможно не только в России, но и в любой другой стране мира.

Карта «Баку-Москва» - это дебетовая карта со сроком действия 24 или 36 месяцев (по выбору клиента), предназначенная как для совершения безналичных платежей и снятия наличных, так и для накопления денежных средств.