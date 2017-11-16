В Казахстане найдено тело второго российского военнослужащего, пропавшего на озере Балхаш

Казахстанские спасатели обнаружили тело второго российского военного, пропавшего на минувшей неделе во время рыбалки на озере Балхаш в Карагандинской области, сообщила в четверг пресс-служба областного департамента по ЧС.
Тело погибшего военнослужащего войсковой части, дислоцированной в городе Приозерск, обнаружено в 15:07 при проведении поисково-спасательных работ в ста метрах от берега озера Балхаш, сообщили в пресс-службе.
В поисковой операции принимали участие спасатели областного ДЧС, местное население и военнослужащие.
"Поиски были затруднены неблагоприятными погодными условиями - сильным ветром и высокой волной", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, вечером 11 ноября поступило сообщение о пропаже двух военнослужащих, граждан РФ, выехавших на озеро Балхаш. Тело одного из них было найдено местными жителями 12 ноября на берегу озера.
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