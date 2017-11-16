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СНГ 16.11.2017 17:46

В Казахстане найдено тело второго российского военнослужащего, пропавшего на озере Балхаш

Казахстанские спасатели обнаружили тело второго российского военного, пропавшего на минувшей неделе во время рыбалки на озере Балхаш в Карагандинской области, сообщила в четверг пресс-служба областного департамента по ЧС.

Тело погибшего военнослужащего войсковой части, дислоцированной в городе Приозерск, обнаружено в 15:07 при проведении поисково-спасательных работ в ста метрах от берега озера Балхаш, сообщили в пресс-службе.

В поисковой операции принимали участие спасатели областного ДЧС, местное население и военнослужащие.

"Поиски были затруднены неблагоприятными погодными условиями - сильным ветром и высокой волной", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, вечером 11 ноября поступило сообщение о пропаже двух военнослужащих, граждан РФ, выехавших на озеро Балхаш. Тело одного из них было найдено местными жителями 12 ноября на берегу озера.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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