В Казахстане найдено тело второго российского военнослужащего, пропавшего на озере Балхаш

Казахстанские спасатели обнаружили тело второго российского военного, пропавшего на минувшей неделе во время рыбалки на озере Балхаш в Карагандинской области, сообщила в четверг пресс-служба областного департамента по ЧС.

Тело погибшего военнослужащего войсковой части, дислоцированной в городе Приозерск, обнаружено в 15:07 при проведении поисково-спасательных работ в ста метрах от берега озера Балхаш, сообщили в пресс-службе.

В поисковой операции принимали участие спасатели областного ДЧС, местное население и военнослужащие.

"Поиски были затруднены неблагоприятными погодными условиями - сильным ветром и высокой волной", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, вечером 11 ноября поступило сообщение о пропаже двух военнослужащих, граждан РФ, выехавших на озеро Балхаш. Тело одного из них было найдено местными жителями 12 ноября на берегу озера.