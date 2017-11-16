В Брюсселе высоко ценят готовность Белграда к диалогу с Приштиной - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ценит взятые Сербией обязательства по диалогу с Косово.

"Речь идет о новой фазе, которая была подтверждена сегодня, но также вчера президентом Вучичем (президентом Сербии Александром Вучичем во время встречи с Ф.Могерини 15 ноября - ИФ). Как вы знаете, Евросоюз содействует этому диалогу. Мы перешли к другому этапу с непосредственным вовлечением обоих президентов. Ключ будущего успеха в руках Белграда и Приштины", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам в четверг на совместной с премьер-министром Сербии Аной Брнабич пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Ф.Могерини, ЕС будет помогать обеим сторонам добиваться прогресса. "Начатый Сербией внутренний диалог по Косово относительно полной нормализации очень важен. Мы это обсуждали. Это хорошо, что этот внутренний диалог был начат в Сербии, и мы считаем, что это также важно для европейской перспективы одних и других. Потому что это соответствует основополагающим принципам, заложенным в фундамент Европейского союза. Не надо слишком оглядываться на прошлое, нужно, чтобы наши граждане повернулись к будущему, а это означает: к сотрудничеству", - сказала Ф.Могерини.

Она отметила, что во время заседания в четверг Совета ЕС-Сербия по стабилизации и ассоциации с участием А.Брнабич европейская сторона настаивала на мире и добрососедских отношениях, примирении, региональном сотрудничестве - ключевых принципах конструкции Европейского союза. "Именно это позволит бывшим противникам стать партнерами", - полагает Ф.Могерини.

"Страны, которые входят в Европейский союз, порой противостояли (друг другу) десятки лет, и они могут служить примером. В Европейском союзе мы отдаем себе отчет, что ключ успеха, включая успех экономический, в том, чтобы прекратить драку и перейти к делам. Сотрудничество для граждан выгоднее, чем конфронтация", - заявила высокий представитель ЕС.

"Что касается диалога между Белградом и Приштиной, это один из наших главных приоритетов. Белград, действительно привержен этому диалогу", - заверила со своей стороны сербский премьер-министр.

Она добавила, что инициированный президентом А.Вучичем внутренний диалог по Косово интересует не только политические партии, но и вызывает общенациональный интерес.

"Мы все в Сербии должны изучить возможности компромиссов, к которым мы могли бы прийти, чтобы в итоге представить общую позицию. Это важно для всех нас, чтобы такой диалог состоялся. Он должен мобилизовать всех игроков политической и социально-общественной жизни. Каждый должен внести вклад в этот диалог. Это будет лучшим способом разработать нашу позицию", - заявила А.Брнабич, призвав Приштину сотрудничать с Белградом в переговорном процессе.

Отвечая на вопросы, Ф.Могерини сказала, что диалог Сербии и Косово "не является целью сам по себе, цель в том, чтобы прийти к нормализации отношений". В заключение она подчеркнула важность реализации уже заключенных сторонами соглашений и развития позитивных результатов.

Накануне А.Вучич встретился в Брюсселе в среду с Ф.Могерини. Как сообщила Европейская внешнеполитическая служба, они "обсудили пути интеграции Сербии в ЕС и диалог с Косово по нормализации отношений". В коммюнике отмечается, что участники встречи подтвердили "необходимость продвижения этого диалога ради преобразования региона в интересах как Сербии, так и Косово, чтобы они оба имели возможность продвигаться в ЕС каждый своим путем".